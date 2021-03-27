疫情下，凍肉店開到成行成市，最近屯門新墟就新開了一間叫「志程凍肉專門店」，門面光鮮，裏面衞生，貨品排放整齊，難怪開業不久，已累積不少回頭客人。品牌開業8年，數年間已開到第四間分店，但要令一盤生意成功，絕非僥倖，凡事要付出才會有收穫，老闆娘Jacquline說：「沒有事不可能，只要說做到就做到。」

眼前的Jacquline甚有霸氣，連她也自嘲說：「我很大聲，如果同事聽不到我聲音，就表示我病倒了。」這位鐵娘子，8年前決意開凍肉店，也因為丈夫的主意。「我原本是一位銷售員，在協成洋行賣啤酒賣雜貨，丈夫原本也是跟拍檔開這凍肉店，不過生意很差，做到樓和車都蝕掉，於是他叫我幫手。」不過當時她向丈夫提出條件，就是要丈夫與拍檔拆夥，最後兩公婆一條心接手這間位於屯門悅湖街市、只得百多呎的凍肉店。最初，Jacquline發揮銷售員本色，逐家餐廳拍門傾批發生意，有成功有失敗，不過沒有打擊她決心。

靠着自家醃製的肉類，慢慢取悅屯門一班街坊。醃肉的醬料全由他們兩公婆研發，Jacquline負責炒製，其丈夫則負責醃肉，不加任何味精、防腐劑、色素等，現時每天醃上過千磅肉類。黑椒牛扒最受歡迎，牛扒不加鬆肉粉，食到牛肉肉味之餘，肉質也嫩滑。Jacquline認為醃料其實沒甚麼特別，不過他丈夫醃肉時卻有一定技巧，「因為我丈夫很早便做醃肉這工作，經驗豐富，他說用手摸一摸，就可以感受到肉質。」除了醃肉，手切安格斯肥牛也是火鍋必備配料之一，選用美國安格斯肥牛，每日在工場手切，厚薄適中，牛味濃郁，「師傅每日也切不停，最重要定價不貴，薄利多銷。」

回想過往8年，Jacquline自言一直為生意拼搏，犧牲與兒子聚天倫之樂的時間，「他今年已19歲，十分懂事，他看到父母因為工作而弄壞身體關節，希望長大後可以幫忙父母舒緩，所以他說過希望以物理治療師為終身職業，我很感動。」的而且確，Jacquline為這生意，賠上了健康，做到要入院動手術，「真的是捱回來，經常因工作繁忙而不喝水不上洗手間，做壞了個腎，要把部份腎切除。」

經歷種種，如今可謂收成期，但Jacquline並未因此停下來，「是累的，天天上班無法休息，但是同事很好，每天給我半小時休息，我就可以陪下兒子。」她滿足的笑着說。

Produced By：Fruity Nutty Studio

志程凍肉專門店

地址：新墟新青街7號地下5號舖

電話：3488 8390

營業時間：星期一至日 8:30am-7:30pm

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