長達5天的復活節假期，以往是旅行旺季，現在就不用提了。但假期還是要過﹗精選10個復活節飲食好去處，主角當然是一家大小合用的自助餐，從Brunch到晚餐廳都包括在內，今年不少酒店更乘勢推出Staycation優惠，連吃帶住更超值。除了自助餐，二人世界的甜蜜下午茶也很受歡迎。形形色色，總有一款合心水。

1. 普慶餐廳

地址：香港九龍彌敦道380號Eaton HK B1樓層

電話：2710 1901

供應時間：即日至5月31日

午市12nn-2:30pm

星期一至五：$308（成人) $198（小童及長者)

星期六、日及公眾假期：$378（成人）$278（小童及長者）

晚市6:30pm-9:30pm

星期一至四：$568（成人）$398（小童及長者）

星期五至日及公眾假期：$618（成人）$448（小童及長者）

普慶餐廳一向人氣，復活節就以燒烤為主題，提供世界各地不同種類的燒烤，如以巴西烤肉串的方法處理牛肉眼扒、雞髀、各式肉腸；泰式的燒海鮮如炙燒大頭蝦、蒜香檸檬燒蠔、牛油芝士烤焗開邊龍蝦；日式串燒如濃郁魚香的鯖魚串燒、甘香的牛肋肉串燒、味噌茄子串燒；中式有逸東軒的蜜汁燒叉燒；連菜也有烤原個椰菜花、小茴香、烤甜薯等選擇，的確從頭燒到尾。

怕熱氣嗎？客人可選擇多款夏日特飲，包括椰果蜜桃茶、仙草烏龍奶茶、檸檬薏米水、柚子梳打、生薑梳打、蜜糖菊花茶等等，不怕熱氣。今次因應燒烤主題，還推出朝日生啤（$58）買一送一優惠，任飲清酒亦只是$88，相當抵。

復活節期間更為食客帶來多款復活節甜品，有造型跳脫的復活兔蛋糕，復活兔子杯子蛋糕等。其他自助餐必有的食物亦齊全，海鮮冷盤包括波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、小龍蝦、青口，選擇非常多元化。

2. FUMI

地址：中環德己立街30-32號加州大廈6樓

電話：2328 3302

供應時間：4月2日至4月6日，12nn-3pm

$528(成人)，$288(3-11歲小童)

酒類任飲追加套餐

加$98任飲汽水及橙汁；加$198任飲清酒及啤酒；加$368任飲香檳、餐酒、清酒及啤酒

中環高級日本餐廳Fumi平日晚市套餐接近$700，單點每道亦需過百，因此前年推出周日半自助Brunch後，因價錢平而甚受歡迎，復活節同樣供應Brunch，$528加一可任食豐洲直送海產刺身、壽司和燒物等。

以北海道鱈場蟹為主題，可以任吃北海道鱈場蟹腳、鱈場蟹腳茶碗蒸、牛油果配鱈場蟹腳卷物、鱈場蟹腳野菜小鍋、北海道鱈場蟹野菜炊、A4宮崎和牛冰見烏冬及多款即製壽司卷物。另有即製壽司、燒物、天婦羅、冷盤和沙律等，選擇不多，但用料好。所有食客還會獲贈一杯特色雞尾酒Pampelle Angel，另加$98起，又可追加任飲指定飲品，預早訂座的食客更獲贈海鮮刺身及廚師精選甜品盤一客，份量十足。

3. Promenade 西餐廳

地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓

電話：3160 6880

供應時間：4月2日至4月6日

自助午餐

首輪：11am-1:15pm $478(成人)$338(小童)

次輪：1:45pm-4pm $478(成人)$338(小童)

自助晚餐

首輪：5pm- 7:15pm $688(成人)$428(小童)

次輪： 7:45pm-10pm $688(成人)$428(小童)

於酒店eShop預購，自助午餐有8折；自助晚餐有75折

eShop 網址 : https://bit.ly/3r0tWwC

紅磡都會海逸酒店自助餐一向以抵食見稱，4月以星馬為主題，包括巴東牛肉、馬來咖喱雞配香煎網絲班戟、肉骨茶、新加坡喇沙、蕉葉烤魚等，味道濃郁。長達70米的自助餐桌還有過百款美食，非常豐富。包括即開生蠔、厚肉飽滿的雪花蟹腳、凍蝦、青口及小龍蝦等多款冰鎮海鮮；即切刺身方面有三文魚、希靈魚及老虎蝦等；另外還有嫩滑的低溫烤香料牛肉眼扒、燒烤美食、中西式熱湯、脆炸天婦羅、即焗薄餅及即製生滾粥及粉麵。

最搶眼是甜品，蛋中蛋以雞蛋形容器盛載着嫩滑的雞蛋布甸，鋪上芒果製成的「蛋黃」，趣味十足；小雞和兔子造型的復活節迷你杯子蛋糕小巧精緻，必受小朋友的喜愛；還有合桃甘筍蛋糕、一系列自家製星馬榴槤甜品如榴槤脆酥、榴槤班戟及即焗流心布甸、梳乎厘、芒果拿破崙等源源不絕奉上，還有本月推出的朱古力

甜點及多款Häagen-Dazs雪糕杯及脆皮雪糕批，每位小童還可獲贈瑞士蓮朱古力禮品乙份，復活兔更會驚喜登場，小朋友一定喜歡。

4. 港麗酒店

地址：香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店

電話：2521 3838

供應時間：即日起至5月31日

星期五至日及公眾假期期間，自助晚餐將安排首輪及次輪入座：5:30pm-7:30pm；8pm-10pm，收費$718(成人)，$418(小童)

咖啡園自助晚餐住宿專案價錢由$1,990起，訂購網址：https://bit.ly/38YW0dz

今年不少酒店都推出自助餐加Staycation優惠，其中一個好選擇是金鐘的香港港麗酒店。自助晚餐提供過百款食物，為了客人吃得安心，食物有部份都轉為單獨擺盤。海鮮冷盤有波士頓龍蝦、長腳蟹、海蝦、青口等等。龍蝦全部開邊，拆肉方便，入口鮮味爽彈，啖啖肉。熟食方面，這裏有現場燒烤，由廚師即烤羊架、大蝦、蔬菜等等，好有風味。推介羊架，肉質鮮嫩，羊肉味道香濃。如果怕羊羶，可以吃燒牛肋骨，雖然幾乎間間自助餐都有，不過這裏質素做得很不錯，燒得香口，牛肉入口軟嫩。

自助餐每晚還劃分三個特別環節，例如7時30分就有廚師即場切原條九州平政魚，可以當看表演之餘，魚生質素就更加新鮮。8時偶然會有龍蝦意大利飯，用意大利芝士加入熱辣的龍蝦飯，味道香濃，非常吸引。

雖然復活節沒有加碼菜式，但自助餐原價每位已要七百多元，新推的咖啡園自助晚餐住宿專案價錢由$1,990起，已包括雙人豪華客房住宿乙晚、2小時咖啡園雙人國際自助晚餐 (價值$1,580)、入住翌日咖啡園雙人自助早餐 (價值$700)，兩餐自助餐，單是價錢合計已經要二千多元，變相房價免費，非常適合情侶來慶祝，復活節假期既然未能旅行，一於住一晚放鬆吧。

5. 萬麗咖啡室

地址：灣仔港灣道1 號香港萬麗海景酒店閣樓

電話：2802 8888

供應時間：4月2日至4月6日，6:30 pm-9:30 pm

$718(成人)，$428(小童)

繽紛復活節住宿套餐於4月2至6日供應。套餐價錢為每晚$ 2,000起,須提前一天預訂。

復活節兒童遊樂園於4月2至5日12nn-6pm(復活節曲奇小工房開放時間為下午12時至4時)開放。

每次入住，每房房客可獲一張復活節兒童遊樂園入

場券，可參與4個活動，額外入場券每張為$ 80。

訂購︰https://bit.ly/338N9C9 (查閱房價時於「企業 / 推廣活動代碼」輸入「ARN」直接連到此住宿套餐或選擇「精選優惠及套餐」瀏覽所有住宿套餐。)

萬麗咖啡室於復活節期間，以往自助餐菜式會繼續供應，包括生蠔、肥美蟹腳、鮮嫩青口、新鮮蒸焗龍蝦等。熱盤菜就另有蜜汁烤火腿、巴馬臣芝士輪菇菌意大利飯等，還有一系列復活節甜品如復活節十字包、復活節曲奇、復活蛋杯子蛋糕、復活兔朱古力布朗尼及甘筍蛋糕，選擇多。

最特別是今年增設復活節Staycation優惠，每晚$2,000似乎不便宜，但包括八樓宴會廳細味復活節主題自助晚餐（兩位成人及一位12歲以下小童）、翌日早晨於萬麗咖啡室享用自助早餐，小朋友還可在酒店閣樓的復活節兒童遊樂園，參加一連串活動包括復活蛋裝飾工作坊、復活節曲奇裝飾小工房、復活節布偶吊飾藝術坊及Switch電玩樂園，單是自助晚餐已總值超過$2,000，很適合一家三口上門。

6. JW咖啡室

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店5樓

電話：2810 8366

供應日期：4月1日至6月30日，晚餐仍有4月6日有座位

$768(成人)，$548(3-12歲小童)

旅享萬豪．戶外度假之旅由$2,100起，包括入住酒店豪華客房、自助早餐三位（包括2位成人及1位3-12歲之小童）、JW野餐籃一個，包括迷你Moet & Chandon香檳一瓶、精選紅酒半支裝一瓶、橙汁三瓶、凱撒沙律、公司三文治、熱狗卷、雜莓杯、鬆餅、薯片、兒童玩具，以及野餐墊，以及客房內免費享用迷你吧一次

三天前預訂

網址：http://bit.ly/PicnicTimeAtJW

一向難訂位的JW 咖啡室以往一位難求，今年截稿(3月24日)時就仍有4月6晚有空位，。最大賣點是回本菜式多，花膠鮑魚燉響螺湯、蠔皇扣5至6頭南非鮑魚及花膠、XO醬炒海參、薑葱炒美國蠔、香煎鴨肝、澳洲M5和牛扒等一應俱全。海鮮專區選擇多，波士頓龍蝦、日本皇帝蟹腳、麵包蟹及大蝦都有。

Staycation優惠雖然不包括晚餐，略為美中不足，但$2,100包括一晚住宿及三位自助早餐，還有JW野餐盒，內有多款飲品及輕食，可以和小朋友一起野餐，跟其他酒店有分別。

下午茶

7. J’s Bar Bistro

地址： 尖沙嘴麽地道69號帝苑酒店2樓

電話： 2733 2088

春日花漾下午茶

$598/兩位

護膚品跟甜品，女人永遠不嫌多。帝苑酒店最近跟法國護膚品牌Darphin合作，於J’s Bar Bsitro推出春日花漾下午茶，及了可以吃，還有品牌護膚套裝提供試用，尤其適合愛美的女士。

春日花漾下午茶盛惠$598兩位，復活節期間逢3pm-5pm供應。一共有四款鹹點和七款甜點，鹹點分別有鴨肝多士配紅莓乾、煙燻三文魚配忌廉芝士、巴馬臣芝士義大利脆棒和焗菠菜酥。鴨肝口感絲滑細軟，三文魚忌廉芝士賣相是一朵花，十分符合主題。甜點則以牡丹、洋甘菊和山楂為靈感，配合護膚品元素。分別有水信玄餅、洋甘菊朱古力巨蛋、山楂朱古力慕絲蛋糕、牡丹紅莓馬卡龍、英式鬆餅、士多啤梨拿破崙和蝴蝶酥。

洋甘菊朱古力巨蛋呼應了復活節，可以把朱古力蛋敲碎，邊吃邊玩。山楂朱古力慕絲蛋糕表面是新鮮山楂所製的朱古力慕絲，味道有淡淡山楂清香。還可以一試招牌蝴蝶酥、迷你士多啤梨拿破崙，最後有英式鬆餅作結。另外可以加38元升級一杯無酒精飲品。

8. 明閣

地址：旺角上海街555號香港康得思酒店6樓

電話：3552 3028

招牌美點下午茶

價錢：$188/2位（茶芥$30/位）

日期：即日至6月30日

時間：每日3:30pm-6pm

復活節除了西餐，也有酒店推出中式下午茶迎戰。旺角康得思酒店的米芝蓮一星中菜廳明閣，最近推出雙人下午茶餐，復活節期間照常供應，只需$188/2位就可嚐到四款招牌菜式及點心，覺得份量太細？還可以用75折加購點心或餐廳菜式，優惠期至6月30日。

招牌美點下午茶提供明閣四小碟及茶壺松茸竹笙清湯，至尊蜜汁叉燒肥瘦適中，甜香得來還有燶邊；龍帶玉梨香懷舊少見，帶子、蝦膠及梨各一層，鮮味清甜；芹香馬蹄海蜇頭特別爽脆，松茸金菇蟲草花將材料切成碎粒，菇香濃郁。

點心就推薦帶子賽螃蟹餃，以手工菜賽螃蟹做餡，面上還有帶子，層次豐富；酥炸釀鮮蟹蓋炸皮酥脆不厚，蟹蓋釀入大量蟹肉，啖啖鮮味；銀湖天鵝酥外層酥脆，內餡的燒鵝餡甜香惹味；甜夢仙境則是四款甜點：黑白芝麻布甸、椰汁抹茶馬豆糕、杞子桂花糕及燕晶凝，口味清甜，滑溜芳香。

9. GREEN

地址：尖沙嘴科學館道17號唯港薈地下

電話：3400 1300

供應日期：即日至5月16日

時段：3pm-5pm ，5pm-7pm

價錢：$388/位，$688/2位

酒店下午茶向來是女士周末活動的首選，最近尖沙嘴這間酒店就找來朱古力品牌Lindt合作，推出全新的下午茶套餐，當中十幾款甜點和鹹點都用上朱古力入饌，很有心思。

最特別是有全港唯一的Lindt朱古力軟雪糕，選用品牌的70%特濃朱古力來製作的，不會太甜，口感軟滑。其他甜點賣相都很精緻，滋味蛋形芒果奶凍外形似溏心蛋，其實是雲呢拿奶凍，表面的「蛋黃」刺開會有芒果汁流出，整體酸酸甜甜很醒胃。

復活節甜品盲有Lindt朱古力蛋，以白朱古力製成的朱古力蛋，餐廳為客人準備好迷你木槌，敲破蛋殻會發現內藏驚喜，小朋友一定鍾意。鹹點方面，必試朱古力雞肉酥，雖然朱古力的甜味不算太突出，不過都能吃到可可甘香，味道比普通的雞肉酥有層次。熱愛朱古力的人就得試一試。

10. The Lounge & Bar

地址：尖沙嘴柯士甸道西1號環球貿易廣場香港麗思卡爾頓酒店102樓

電話：2263 2270

供應時間：4月2日至4月6日，分首輪2:15pm-4:15pm及次輪4:30pm-6:30pm

$428-488/人，$808/2人，$998/人包括普尼爾魚子醬，$1,598/2人包括普尼爾魚子醬

價錢貴，但景觀佳，前臨無敵海景，平時已是打卡熱點。菜式以Superfood為主題，提供十多款以牛油果、羽衣甘籃、素芝士、生薑等為主題的菜式，最特別是有大廚即席烹調Jean-Paul Hévin朱古力甜品，於4月4日至5日享用下午茶(2人份量) ，每人可獲贈Jean-Paul Hévin 5粒裝朱古力禮盒和100元現金券，感覺上抵了一點。

採訪、攝影：《飲食男女》

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