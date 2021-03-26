社交媒體上，現在有150多個食物關注組，不少小店亦因此一夜成名，繼 蛋撻 、 沙嗲牛 後，去年九月開業的 九龍城 西餐廳The Yell-Owl Seafood and Grill，最近就以波士頓龍蝦全日早餐，成為全日早餐群組熱捧的新寵兒，記者在現場隨便一找，已有兩名group友在場，食客曾小姐表示︰「看到不停有人推介這間店，所以就想試試。」黎小姐亦因為這樣而上門︰「看到有人介紹，說這裏的全日早餐很不錯。」

最多日賣80份

經營小店的Ivan表示，餐廳賣歐陸風格美食，主打意粉、沙律，以往一直有推出英式全日早餐，本來人氣不慍不火，直至今年二月尾，餐廳推出的超級貓頭鷹全日餐（$198 半隻龍蝦/$228 全隻 龍蝦 ），被聚集三萬二千多名成員的群組點名力捧，因賣相吸引，份量巨型，火速吸引網民朝聖。

今年3月8日，老闆主動出擊，聯絡版主，推出優惠答謝一眾光臨支持的網友。凡出示All Day Breakfast關注組會員介面的顧客，惠顧超級貓頭鷹全日餐，半隻龍蝦減$20，全隻龍蝦減$30。再次吸引大批會員上門，然後分享，不斷循環，舖頭越來越旺場，現在店舖逢周末，幾乎全場都點同一款食物，每日起碼賣80份，訂位更是長期爆滿。

原來餐廳未爆紅前，老闆已經是關注組成員之一，熟悉網路生態，因此能乘勢而上。

包括500克重波士頓龍蝦

如今超級貓頭鷹全日餐已成了店舖招牌菜，有甚麼特別？當然是份量十足！上菜時一大盤，佔了半張餐枱，裏頭有十一款食物，如蟹肉牛油果多士、班尼迪蛋、英式豬肉腸、大啡菇等等，沙律，焗豆，牛油粟米，當中以全隻波士頓龍蝦最吸睛。

用約500克波士頓龍蝦，用扒爐煎香，端出來香噴噴。龍蝦老實說不算大隻，勝在啖啖肉，肉質爽彈亦香口。班尼迪蛋賣相亦吸引，配上煙三文魚，蛋黃流心。蟹肉牛油果多士，用每日新鮮牛油果加入蟹肉製成沙律醬，多士香脆，但略嫌沙律醬比例太多，感覺較膩。

份量足夠二人分享，每款菜式味道亦佳，難怪獲得眾人支持，食客曾小姐認為︰「大啡菇做得美味，還有班尼迪蛋亦出色，薯餅煎得香脆。」她認為早餐質素不錯，但笑言認為龍蝦只是打卡噱頭，不過仍會回來光顧。

The Yell-Owl Seafood and Grill

地址：九龍城福佬村道5-9號地下C號舖

電話：2336 6835

營業時間：星期一至五 10am-10pm，星期六、日 8am -10pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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