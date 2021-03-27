沒法子，太多酒是陳大文， 僅少數成了David Bowie。

姿色平凡、四平八穩，大有酒在；千姿百態，挑戰感官，異麗幾稀。

喝了一瓶酒， 一瓶叫人想起大衛寶兒的酒，絕對是個讚美。從酒標到香氣味道格調，都是斑斕的衝擊。如果你試過像喝牆的酒，還要是蒼白無神的，你便會明白喝一口大衛寶兒的心花怒放。

酒標上，一個黑髮、全身皮膚黝黑的年輕女子(拉丁裔？)，五官線條強烈，大鼻大眼厚唇，化了濃裝，雙耳戴著大圈耳環，近乎全裸。袒胸，全身豪邁性感地只穿零丁一條鮮紅色小三角褲，一對鮮紅色4吋高跟鞋，黑晚裡，與一雙紅唇冷艷呼應。她大剌剌坐在一輛白色的Cadillac車頂，腿張開，踩在車尾箱蓋上，冷冷直視你。雙手近於抱拳，握著一把長長的開山刀，棟在雙腿之間，刀尖頂在車尾箱蓋上，冷傲如她的兩隻紅色斗零踭。

是態度，渾身滿臉。未喝已知，非善男信女，一身不在乎的殺氣，極cult。

酒名，就叫Machete(開山刀)，台灣稱之曰：「刀鋒倩影」。似乎太文藝詩意了一點，辜負了眉宇間塔倫天奴式野性與槍狂，我說不如叫「開山刀狂花」更好。野艷狂情之作出自加州Orin Swift酒莊，Dave Phinney於1998年創立，名字因父母之名而來。Orin是他父親的middle name，Swift是母親的maiden name，念茲在茲。

他的釀酒風格，創新、大膽、新派、離經叛道欺師滅祖，典型的iconoclast，如他的酒標一樣。年輕時有律師不做，在意大利見識過葡萄酒可以有多好之後，變節、回美國誓要改行，從低做起得一間Robert Mondavi 肯請他做”Temporary harvest worker”，就這樣開始了，Dave成了全墨西哥人散工中唯一的白人。

像Rock star，顛覆建制。釀酒講究風土是王道，他的打臉之作，叫人痛苦也痛快：“Locations”系列徹底違反風土聖條，David Bowie穿越性別，他穿越風土。以國家為本卻不囿於風土地域之限，他找最好的葡萄來釀酒，因為”geographic diversity is the easiest and best way to create complexity"，不惜「跨風土」，釀出”nonvintage、nonvarietal、without appellation”、前所未見的盡收天下兵器「雜大成」奇佳之作。用Robert Parker的形容，「風土派會認為他鬼上身」(Terroirists will claim the devil has possessed Phinney)，但Parker表明，撇除破傳統智慧成規，純以氣味水準論，酒真正出色，更選Dave為他的”value winemaker of the year(2014)”。

得柏加的加持還未算。2019年榮獲《Wine Enthusiast》年度釀酒師，高舉其為酒業帶來的創新和變革。新星橫空出世。

回說Machete，一個系列不止一個、是一套共12個酒標，一律黝黑女子袒胸露體小紅褲、紅唇紅鞋白車開山刀，個個眉梢眼角足以kill bill。以北加州的Petite Sirah為主，Syrah與Grenache為副，奏出殺氣瀰漫之曲。Big and bold, never subtle, truly sensational！(Parker大愛你可想而知)

深濃如夜，哥德式的，一來就是一絲不掛的野性果香，豪放得不留餘地，你以為你在喝它，它也在打量你。富饒的黑布冧、黑櫻桃、黑朱古力，是她的魅力，也是她的武器，黝黑的皮膚散發乾紫羅蘭的深沉，你入迷地追溯著香氣沉下去，一襲exotic spices之異國風情撲了一身還滿。單寧的邊界是Earl grey況味，吹來一陣茂密森林帶濕潤石頭氣味的迴風，如翹起的紅唇，由稜角化成輪廓。

艷狂花把弄著開山刀，因為她喜歡。左揮右舞劈開沉悶，一刀一條遊戲規則，你無法忘記她在你身上留下的力量。Dave說：She’s always in a position of power。

喝一口，一群駿馬淋漓地奔馳過，胸膛一陣躁動。把這酒豪邁地潑向牆或傾倒入喉，它不會變成蚊子血，卻璀璨地綻放成名畫家Jackson Pollock的經典名作《Mural》(壁畫)。狂放莫名，力拔山兮，下筆落色，不在髹彩繪色，勢要把畫布劏開或刺穿，看這畫，隱約感到畫家上一秒才洋洋灑灑龍飛鳳舞完成，擲筆離去，如風一樣，油彩未乾，大門才剛關上。這時，狂花也剛關上車門。

這酒是古龍筆下的人物，不似金庸世界的女子，沒那麼正宗，下次拿著星球大戰的武士刀也可以。

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