米芝蓮一星、亞洲50大餐廳的BELON，開業5年都一直有好口碑，標榜用新鮮食材入饌，燒本地三黃雞融合法式小酒館風格及香港味道，被不少食家喜愛。不過餐廳前任大廚早前離職，上月又告別第一個舖位，令不少粉絲若有所失。幸好近日在中環同街另一舖位重開，過往以淺色實木家具為主導，感覺簡約，新店以深藍色為主調，巧妙運用蛇形美學，座位是曲折長型軟沙發，牆身以灰泥及裝飾線打造，設計比以往摩登多了。

新主廚來頭不小，來自美國的Matthew Kirkley入廚經驗豐富，帶領芝加哥的L2O及三藩市的COI分別奪得米芝蓮二星及三星，「全新的BELON，實際上是變化中的BELON，我們不想完全失去以前的痕迹，所以我們保留菜單上的熱門菜式，同時又帶來新的元素，希望過往的熟客，亦會在此感覺新鮮感。」

以往餐廳菜式偏向精緻版小酒館風格，如今就走法國新式烹飪作風，精緻輕盈而不過份花巧，招牌菜酥皮乳鴿（$768）重新演繹，三成熟的乳鴿胸，表面包裹着一層菠菜及蘑菇餡，牛油酥皮香脆，鴿肉嫩滑多汁，以往用無花果及杏仁甜酒製成醬汁，現在就用乳鴿肉汁，伴以蜜汁紅蘿蔔及牛油煮椰菜，肉香更重。鴨肝蘇玳貴腐甜酒撻（$188/兩件），慕絲由法國鴨肝、濃忌廉和蘇玳貴腐甜酒混合而成，酥皮撻中鋪滿甜酒果凍，順滑富油香，完全不膩。

「當我看到法國的歷史，就經常想在BELON創作出能展現法國本身的經典。我是法國新式烹調運動先驅Michel Guérard的粉絲，這個就是他在70年代的一道標誌性菜式。」饕客沙律（$528）牛舌鵝肝層層交織，掃上香橙干邑甜酒製成醬糜（terrine），以W形的薄酥餅承載，用法邊豆絲及雜錦沙律分隔，層次豐富，細滑鹹鮮帶絲絲酒香；多寶魚配法式牛油汁（$888），比目魚熟成至少一星期，先在牛油烹煮，再鋪上蔬菜鱗片，魚肉緊實富彈性，搭配帶酸的法式牛油汁，鮮味更足。

BELON

地址：中環蘇豪伊利近街永利大廈1-5號地舖

電話：2152 2872

營業時間：星期三至五6pm-10pm；星期六至日12nn-2:30pm，6pm-10pm，星期一二休息

採訪、攝影：《飲食男女》

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