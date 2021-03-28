這款經典西餅是採用牛油蛋糕的製作方法，做法相對簡單容易，於蛋糕麵糊上鋪上菠蘿片，然後烘焗即成。另一方面，配方內沒有使用泡打粉，而蛋糕口感綿密紮實卻不乾涸，重點在於製作上需要把牛油和雞蛋充分攪拌來增加空氣感。此外還添加了液體菜油來提升蛋糕的柔軟性，同時也有保濕效果。至於蛋糕出爐後，會於表面塗上一層黃梅果醬來增色提味，最後切成一件件長方形的小蛋糕，因此這類蛋糕以前也稱之為「切餅」。酸酸甜甜的菠蘿配上香濃的牛油蛋糕，這份童年回憶的味道，或許就是大家喜愛這款蛋糕的原因了。

材料：（8件）

淡牛油 150克

砂糖 130克

鹽2克

全蛋135克

菜油15克

低筋麵粉160克

菠蘿汁15克

裝飾：

罐頭菠蘿(大罐) 1片

黃梅醬/鏡面果膠 40克

熱水 少許

工具： 7吋方焗盤（18x18x6cm）、平底焗盤（墊底用）、烘焙紙一張（30x30cm）、瓦通紙（4片）、廚紙、矽膠刮刀、電動打蛋器、

預備工作：

1. 牛油放室溫回軟；雞蛋放室溫回溫待用

2. 焗盤鋪上烘焙紙，模內四邊再圍上瓦通紙隔熱，可減低蛋糕邊緣焦化

3. 菠蘿片瀝乾，先平均切成4塊，再分切成2片薄片，然後用廚紙吸走水分待用

4. 預熱焗爐180℃，中層，放上一個平底焗盤（可減低蛋糕底部變焦）

做法：

1) 大碗內放入牛油、糖、鹽，用打蛋器打軟後，分次加入雞蛋，用高速打匀。

2) 再加入菜油打勻後，篩入麵粉續打勻，最後加入菠蘿汁拌勻便可。

註：菜油建議用無味的液態油如米糠油、粟米油等，添加菜油能使蛋糕有軟化作用

3) 將麵糊倒入焗盤中，用刮刀輕輕鋪平，並在枱面敲幾下，然後在表面放上菠蘿片。

4) 放入焗爐中層，上下火，180℃焗30-35分鐘，或至表面上色。

5) 出爐後撕去烘焙紙，翻轉在另一張烘焙紙上冷卻(目的使蛋糕面變平坦)。

6) 放涼期間，黃梅醬加入小量熱水稀釋並調勻使用。

7) 蛋糕放涼後，先切去四邊，然後在表面塗上黃梅果醬，平均切成8件長方形蛋糕即可。

示範：Cannes Cheung

攝影：葉天榮、潘志聰

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