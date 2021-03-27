「德國國王會用熱狗派給加冕者，希望吃過我做的熱狗，在疫情下也能做一個贏家！」一臉稚氣，穿花花恤衫 ，紮着小辮子，年僅25歲，像潮童多過像做廚房的阿風，意氣風發地說。

別看他年紀輕輕，早於13、14歲便出來社會打滾，如今已有十二年工作經驗。學歷只得中二的他，做過不同西餐廳的廚房、水吧，上一份工就是藥廠，剛好遇上疫情，公司減薪，「薪金不夠自己用，也不夠養家，所以想靠自己懂做，想做，喜歡做的事去賺錢。」阿風說。

他口中喜歡做的事，便是從事飲食業。回想起當天初踏入社會，抱着不認真的態度，做事隨心沒要求，亦沒想過透過工作長知識，不過他說：「之後發現自己原來喜歡沖飲品，把東西混在一起。」純粹兩個字喜歡，令他找到目標，開一間屬於自己的餐廳。

60萬逆市創業 為港人打氣

25歲仔在疫情下，花光自己儲蓄，加上舊同事拍檔仗義相助的金錢，再向親朋借少許，以共60萬創業。逆市開店，壓力自然有，「負擔也大，但想做這事。」為何會選熱狗作為創業第一炮，阿風也有見解，他說：「用了法蘭克福腸，而在十三世紀，德國國王會用熱狗派給加冕者。」這典故啟發他決定做熱狗，為香港人打打氣。

主打的辣肉醬熱狗($38)，辣肉醬由阿風自己調配，每天從街市購入新鮮豬肉後，自己手打成肉碎，加入洋葱、辣醬煮一個多小時，豬肉碎肉味突出有口感，醬汁惹味，配搭的法蘭克福腸雖然是來貨，但煎至脆皮，味道鹹香。芝士炸雞熱狗($40)配搭新穎，雞扒以汽水、啤酒、豉油、糖、鹽和香草醃製，去皮剪粒後拿去炸，醬汁是自家打的千島醬，再鋪上以車打芝士、馬蘇里拉芝士混合成的芝士碎，賣相討好。炸雞香脆，雞肉帶甜，芝士加添鹹香，整體鹹甜並重。

蛋牛牛角包 日賣60個

除了熱狗，店中亦有牛角包，同樣走港式fusion路線，最出位莫過於蛋牛牛角包($42)，以本地新鮮農場雞蛋、鹹牛肉、芝士片作餡，非常有趣。「店內賣的，也是我自己喜歡吃的，我想把這味道分享給其他人！」小店開業不久，已獲不少街坊支持，最高峰時，每天賣到大約60個牛角包和50個熱狗。

「坊間的款式可能有很多，但是我就可能只有十二款，其他炸物也比較少，我可以很專注去做，不用簡化程序，這是我比人優勝的地方。」每日做十五小時，做到凌晨才下班，但翌日早上，他也會堅持到街市買食材，希望店中食物新鮮，「每人吃完也開心，做一個贏家！」

採訪、攝影：《飲食男女》

豐衣足食

地址：元朗西菁街9號富盛大廈地下91號舖

電話：2368 0060

營業時間︰星期一至日12nn-10pm

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