在旺角吃早餐一向不便宜，茶餐廳、快餐店都起碼要三四十元，去年開業的DPD大牌檔一份早餐賣$38，價錢中等，用料卻勝過絕大部份對手。

DPD大牌檔是新派茶餐廳，裝修如Café，坐得舒服寬敞，亦堅持用優質用料，午市晚市一向有不少客人上門。早餐部主管吳天明表示，餐廳一向選用日本九州蛋及北海道牛奶，早餐的炒蛋也不例外，成本比坊間同類早餐貴四至五倍﹕「雖然是$38，但我們想做到物超所值，有信心成為香港最好的早餐之一。」

以九州蛋及北海道牛奶製作的炒蛋炒得火候好，蛋味濃，質感綿滑。主菜可選不同麵類，其中以近來被人熱捧的沙嗲牛肉麵最受歡迎，用新鮮牛冧肉，肉味重，肉質軟腍，靈魂的沙嗲醬是店內新鮮炒香，甜、辣、鹹味平均，更帶有濃濃的花生味。

港式早餐當然要有奶茶，吳師傅指，他們嘗試過多種茶葉配搭，最後選出四款茶葉作茶底。「我們的奶茶綜合了八十年代的口味，和現在年輕市場的口味，有茶香，帶有回甘，口感更滑。」從奶茶到炒蛋都相當講究，吃得滿足地開始新一天。

DPD大牌檔

地址：旺角砵蘭街244號遠東旺角銀行大廈地下B2-B4號舖

電話：2827 8638

營業時間：7:30am-11:30pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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