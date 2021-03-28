「從前喝布根地酒，風格樸實天然，現時的變得有些花巧，而這瓶酒讓我喝回從前的味道。」酒評家Wilson Kwok邊說邊再呷一口A.-F. Gros酒莊的Pinot Noir(Domaine A.-F. Gros, Vosne-Romanée Clos de la Fontaine Monopole 2018 $578)。

這酒的色澤像紅寶石，雖然是新酒，酸度卻不太搶。「花香撲鼻，有黑色水果的果香和少許煙草味。」Wilson聞着酒香說。至於味道，他以purity形容。「Pinot Noir需要有的黑加侖子味，它都具備。除了這主流的味道，亦有些木味，喝來很舒服很天然。」釀出這純樸風格的，是知名的Anne-Françoise Gros酒莊。「莊主姓Gros，這大家族在布根地無人不識，家族成員各有自己的葡萄酒品牌。」Wilson解釋。而這次介紹的紅酒，葡萄園位處村莊Vosne-Romanée。「那幅田叫Clos de la Fontaine，而酒標寫的Monopole，就代表這塊葡萄園由一位園主單獨擁有。」這樣的好處就是不受干擾地種植出優質的葡萄，「舉例說，假設鄰家農場噴農藥，亦有石牆阻隔。」

要配襯這純樸天然的Pinot Noir紅酒，Wilson聯想到法式焗田螺。「布根地人常去田間捉田螺，免得農作物的葉子給牠們吃光。」焗田螺用上許多牛油和蒜頭，「那香濃的滋味跟這款有實力的紅酒剛好匹配，perfect!」

J.L. Gill

地址：上環永樂街12號永星商業中心地下舖

電話：2885 7011

營業時間：11am-9pm

註：Domaine A.-F. Gros, Vosne-Romanée Clos de la Fontaine Monopole 2018 $578

Wilson Kwok

旅居歐美多年，早年於巴黎藍帶烹飪學校獲得高級文憑及波爾多大學葡萄酒學碩士。身兼專欄作家、酒評家、教師等推廣飲食文化的工作，1997年獲法國政府農業部頒發騎士勳銜。

採訪：關廣恩

攝影：關永浩(部份為網上圖片)

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