失業率高企，能省就要省，最近佐敦新開的西關瀨粉外賣專門店，價錢本已非常親民，更剛於網上宣佈從4月1日起的下午3pm-5:30pm，每日派100碗外賣自製瀨粉（原價$15），合共10,000碗，合共3個月，每人一碗，沒有任何條件。店方每天新鮮打好麵糰，放到機器中切成條狀。湯底有冬菇、蝦米和豬油渣碎，當有訂單時，會在面層鋪上自家製的辣菜脯和葱。精髓是辣菜脯，提升了瀨粉的味道和口感。味道像狗仔粉，口感滑溜，非常足料開胃。

店方強調絕非愚人節笑話，一來希望有需要嘅人可以有免費食物，笑言為免被人標籤，早已講明小店是「博宣傳」，他亦指香港少見這種西關瀨粉，因此希望免費宣傳後，有更多人認識。

西關老祖

地址：佐敦文苑街18號文苑樓地下18B號舖

電話： 6382 4270

營業時間：11am-9pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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