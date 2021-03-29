中環區向來多餐廳，競爭激烈，要突圍而出就要想方法了，中環開業不足半年的美國燒烤餐廳Smoke & Barrel，兩位大廚來自美國，口味正宗，餐廳的煙燻爐是城中少有，最近更推出任食+任飲優惠，食肉獸必到。

任食主角是招牌菜蘋果木煙燻豬肋骨，平時單點要$208半份/$368一份，現在逢星期一及二的全日，只需要每位$388，就可任吃煙燻豬肋骨和任飲啤酒90分鐘。平時每份豬肋骨已經三百多元，現在一個價錢就已經能夠任飲任食，非常超值！

做法地道，先將美國豬肋骨用蘋果酒及其他調味料醃製一晚，然後再放入用荔枝木做柴的煙燻爐，煙燻四小時，一放上枱已經香噴噴，輕輕切開已經骨肉分離，肉質鬆軟又入味，醬汁香濃惹味。店內其他美式燒烤亦正宗，如美式燒腩肉（ $108/100g），雖然只是用鹽和胡椒作簡單調味，但入口煙燻味突出，油香不柴。在香港提供荔枝木煙燻的美式餐廳並不多，如果自問大胃王，一於試試任食燒烤的美式風味吧。

90分鐘煙燻豬肋骨及啤酒任食任飲優惠

價錢：每位$388，另收加一

日期：逢星期一及星期二全日供應

Smoke & Barrel

地址：中環雲咸街 32 號雲咸大廈1/F至2/F

電話：2866 2120

營業時間：星期一至五12nn-3pm，5pm-11:30pm，星期六日及公眾假期11:30am-4pm，5pm-11:30pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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