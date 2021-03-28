在 佐敦 開業40年的 糖水雄 ，多年來都由老闆一家人經營，以往主打港式糖水如 芝麻糊 、西米露，以及一系列街邊小食如 碗仔翅 、狗仔粉，生意一向不錯。由於老闆糖水雄年紀漸大，兒子AA近年亦開始幫忙，為這間老字號創作不少獨有小食，早前就有朱古力脆皮忌廉燒賣、白果腐竹糖水沙冰，最近因應台灣鳳梨大熱的新聞，AA就創出一道名為一流一鳳的小食！

全港獨家炒腸粉

太子爺A A滿腦子新念頭，創作出來的料理無奇不有，但味道卻總是意外地好吃：「第一次聽到覺得很奇怪，之前都未試過這個組合，但我覺得蠻好吃。」Tommy是街坊熟客，今次也是第一次吃到這菜式，也表示好吃。

到底是甚麼呢？開估吧！今次要介紹的神秘食物，名叫一流．一鳳腸粉 （$30），請別心邪，其實只是用了這陣子非常大熱的 台灣鳳梨 ，做了一道香港開埠百多年都可能沒有人想過的菜式——鳳梨炒 腸粉 。

「主要材料有幾種，有主角台灣鳳梨，同時有香港製造的腸粉。配料有蛋絲、椰菜絲和火腿絲，調味方面加入了菠蘿汁、XO醬、蜜糖和椒鹽。」先將新鮮台灣鳳梨去皮切粒，然後就將腸粉落鑊，順序加入配料炒香，最後才放台灣鳳梨，上枱時倒上濃縮菠蘿汁，撒上芝麻，賣相亦比想像中「正常」，腸粉表面焦香，咬起來有鳳梨酸甜味道，又有XO醬的鹹香，又鹹又酸，炒鳳梨同樣鹹鹹香香，比起一般的菠蘿更加爽脆和清香，整體開胃，一人就吃光一份。

支持台灣 只用替鳳梨

能夠創作出這道菜式，除了A A的創意，還有街坊的幫忙。他指附近街坊向來有用手機群組互相通訊，而前陣子不少人都很想支持台灣鳳梨，群組成員又有相熟的生果店，於是就有人提出了一樓一鳳腸粉這個名字，「我覺得很好笑，就嘗試借用這個名字。」雖然價錢相宜，味道又出奇地不錯，但想吃卻要先問店舖有否供應，AA笑言絕非虛張聲勢，而是台灣鳳梨貨源並不穩定，又不想用菲律賓菠蘿代替：「我這道菜叫一樓一鳳腸粉，有一個鳳字，如果用了菠蘿，即是違反了商品說明條例。」AA笑言。

糖水雄

地址：佐敦渡船角文匯街30號文景樓地舖

電話：2771 4628

營業時間：6pm-1:30am

採訪、攝影：《飲食男女》

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