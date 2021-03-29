灣仔的Bakehouse一向有人氣，每次經過總會見到人龍，排隊買牛角包及酸種蛋撻，最近老闆Greg就再下一城，推出旗下麵包的零售品牌Bread Pantry，即日起於Market Place by Jasons及惠康等近20個香港零售熱點上架，換言之要試到烘焙大師的手藝，已不再需要等一段時間了。

麵包使用法國有機麵粉、法國海鹽、過濾水，還有經天然培植15年的酸種製作，先經36小時的發酵，再用石窯式焗爐烘烤，入口鬆軟有風味。麵包大致分成三款口味：稻麥酸種、白酸種及全麥酸種麵包，各有不同的大小及形狀可供選擇。

酸種麵包系列有兩款：種子酸種麵包（$38）及農夫酸種麵包（$36），搭配鹹香的火腿就最好食；酸種方包有三款：白酸種麵包（$26）、全麥酸種麵包（$26）及稻麥酸種麵包（$28），可以塗果醬，或製成三文治，另有法包、法式熱狗包、法式軟麵包等，選擇多元。

Bakehouse

地址：灣仔大王東街14號地舖

電話：從缺

營業時間：星期一至五8am-5pm，星期六至日9am-5pm

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