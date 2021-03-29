蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
焦點
要聞
突發
娛樂
兩岸
國際
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

湯水食譜｜湯水達人Natalie 祛濕又補身 薏米節瓜淡菜湯

1小時前

材料：

1）節瓜2-3個（視乎大小）

生津、解渴、健脾

2）淡菜2両

滋陰養血、補肝腎，舒緩腎虛腰痛、陰虛內熱調理

3）粟米2支

舒緩脾胃虛熱

4）瑤柱碎適量

滋陰養血

5）熟薏米2両

健脾化濕

6）陳皮2塊

行氣、化濕

7）肉眼

做法：

1）肉眼凍水汆水

2）淡菜浸10分鐘，隔水備用

3）節瓜刮去皮保留瓜青，切開

4）粟米切件

5）瑤柱浸10分鐘，保留瑤柱水一起煲湯

6）陳皮浸軟刮瓤

7）熟薏米浸10 分鐘

8）燒熱油鑊，爆香薑片，再加入淡菜爆香，撞入滾水，滾10分鐘，再轉往湯煲

9）水大滾所有材料放入煲，大滾10分鐘，轉小火煲2小時，加少許鹽調味完成

示範：秀英海味雜貨Natalie

拍攝：魯雋華、葉天榮

-----------------------------

《香港經典小食》結集64款經典小食，訴說食物來源典故，披露獨門製作方法。即日起於各大書報攤有售，並於「你的優惠」網上獨家發售，按此立即購買。（海外讀者訂購請按此

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購海外訂購按此

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入

食譜湯水湯水達人Natalie熟薏米節瓜淡菜祛濕滋陰湯水食譜
一格照片，一個故事，Follow蘋果Instagram！
BannerBanner