材料：
1）節瓜2-3個（視乎大小）
生津、解渴、健脾
2）淡菜2両
滋陰養血、補肝腎，舒緩腎虛腰痛、陰虛內熱調理
3）粟米2支
舒緩脾胃虛熱
4）瑤柱碎適量
滋陰養血
5）熟薏米2両
健脾化濕
6）陳皮2塊
行氣、化濕
7）肉眼
做法：
1）肉眼凍水汆水
2）淡菜浸10分鐘，隔水備用
3）節瓜刮去皮保留瓜青，切開
4）粟米切件
5）瑤柱浸10分鐘，保留瑤柱水一起煲湯
6）陳皮浸軟刮瓤
7）熟薏米浸10 分鐘
8）燒熱油鑊，爆香薑片，再加入淡菜爆香，撞入滾水，滾10分鐘，再轉往湯煲
9）水大滾所有材料放入煲，大滾10分鐘，轉小火煲2小時，加少許鹽調味完成
示範：秀英海味雜貨Natalie
拍攝：魯雋華、葉天榮
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