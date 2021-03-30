在日本的合味道紀念館一向是遊客的心水景點，因為只有在紀念館才能體驗DIY杯麵和即食麵，雖然現在未能旅行，但尖沙嘴也終於開幕了！

合味道紀念館香港在尖沙嘴中港城開幕，佔地近10,000平方呎，一共有三大體驗工作坊和三個打卡位，感覺就如到了日本一樣。穀物麥片工作坊更是香港獨家，體驗前要跟清仔玩遊戲，預備穀物的材料，然後設計穀物杯，選好配料和味道，便可交給工作人員加入穀物，最後放入膠袋裏充氣，便完成了。

暫未開放的出前一丁工作坊最有趣，可以製作獨一無二的出前一丁，要由搓麵開始，放入機器反覆搓壓，起碼要重複十一次才能完成。然後參加者可以設計包裝袋，發揮創意，交給工作人員將即食麵密封。還可以用頭巾包着出前一丁當作便當，非常可愛。

日本最受歡迎的我的合味道工作坊，就是體驗製作杯麵的過程。同樣參加者選好配料和味道，設計好杯麵包裝，由工作人員放入杯麵材料，記得要在一個月內吃掉杯麵呢。

紀念館內還有介紹合味道的歷史，可以更加了解杯麵的誕生故事。打卡位有三米高的大杯麵，非常搶眼。杯麵牆有上百個來自世界各地的杯麵，色彩繽紛。玩完便可逛紀念品店，有不少清仔造型的精品，大滿足！

合味道紀念館香港

地址：尖沙嘴中港城 2 樓 26-35 號

開放時間：星期一、二、四、日 11:15am - 8:15pm；星期五、六及公眾假期 11:15am - 9:15pm；逢星期三休館

網址：https://bit.ly/2O5HE3H

備註：參加工作坊須提前於網上預約

我的合味道工作坊

票價：$60

時間：30 分鐘

備註：3 歲以下並不佔座位幼童，可在成年人陪同下免費入場

出前一丁工作坊（暫未開放）

票價：$120

時間：90 分鐘

備註：參加者的最低身高要求為 110 厘米

穀物麥片工作坊

票價：$60

時間：30 分鐘

備註：參加者須年滿 3 歲

採訪、攝影：《飲食男女》

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