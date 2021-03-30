中菜派系多，有時想吃川菜，又同時想吃京菜，也不知去得哪間，中環這家五星酒店，近來就開了家中菜廳，一次過集齊八大菜系，讓你貪心的胃一次過得到滿足。

「我們以多元素中餐作概念。」行政總廚邵師傅指，這道以廣東順德的魚湯，混合四川沸騰魚的炮製「沸騰黃皮老虎斑」，最能體現這概念，湯底以白鰂魚煎香後熬成，每天熬多少便賣多少，絕不隔夜。湯內加上白胡椒和野山椒，有湯的鮮味外還帶酸味，另外在製作沸騰的過程中，會把四川大紅袍花椒放入滾油，最後加上乾雲南丘北辣椒，將味道灼入餸菜中，辣得有不同層次，同時會伴以烏冬、絲瓜烙。

即使咕嚕肉這道如此平常的菜式，亦讓其變出花樣來，還要改名「刁鑽咕嚕肉」，到底多刁鑽？用上日本黑豚腩肉，貪其腩肉肥美，炸出來較香酥，再以滾水汆水，令其生粉更加膨脹，再經二次酥炸，然後再混和糖醋汁。師傅見平日吃的咕嚕肉會被菠蘿破壞糖醋味，於是想出將菠蘿風乾，因此不會搶了本身糖醋的味道，還能咀嚼出菠蘿乾的甜香。

「英芥椒香瀨尿蝦」亦有水準，將新鮮瀨尿蝦灼熟後冷凍，醬料以青辣椒去皮剁碎，混合英式芥末製成，甜中帶糊辣。中菜又怎少得了點心，「玉玲糕」用糯米粉、牛奶，菠菜汁、艾草製成，外層包着一層炸脆米，外脆內軟，還十分煙韌，果仁、野菜香突出。樣樣精繳富心機，值得一試。

採訪、攝影：《飲食男女》

紅棉

地址：中環紅棉路22 號香港美利酒店亭樓

電話：3563 6405

營業時間：12nn-3pm，3pm-5pm (下午茶)，6pm-10:30pm

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