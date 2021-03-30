水上人 一出生就與海結緣，嬌姐也是其中一分子，「兒時已和爸爸出海，我們幾歲已經幫爸爸拿魚，之後長大了就結婚，都是嫁給漁民。生了兩個兒女，為了方便他們讀書就上了岸。」大半生都以海謀生的她，去年五月起，一家四口全出動，丈夫及兒子出海捕魚，在船上生曬漁獲，嬌姐及女兒就負責包裝出貨，家庭式少量生產，海味鮮美，更有濃濃的人情味。

上年5月開店 堅持船曬海味

去年決定設網店漁民佬賣海味的人，是嬌姐幼女Yetta，因爸爸從事漁民數十年，她及哥哥雖然不在海上生活，卻從小已嚐最原汁原味的 海味 ，「其實我哥及我的同學，甚至很多親戚都是水上人，後來他們都沒做了，知道我們還有出海，都會三不五時問有沒有賣鹹魚、蝦乾。」

原先嬌姐一家只交貨予相熟海味商，不過身邊朋友都好喜歡他們的家庭風格海味，加上Yetta正職的採購工作，疫情下少了出差，多了私人時間，決定開店小試牛刀。和其他發展成熟，提供食譜或完整送貨方法，甚至有Live直播的網店比較，漁民佬網店就零宣傳，fb上只有產品照片及名字，不含價錢亦沒有食譜，佛系運作下仍有客人上門，全靠產品的確吸引。

因嬌姐一家多年來都在船上生曬海味，嚐慣原汁原味的海味鮮香，他們堅持開店要繼續一貫做法，「我們的海味全部都是用新鮮貨，捕撈後即用鹽醃，醃製後洗淨在船上生曬，不加防腐劑，亦沒有蒼蠅亂飛，新鮮亦安全。」嬌姐指出，坊間不少 鹹魚 會加防腐劑，魷魚亦會偏黑身，因為是用燈照或風機烘乾，吃起來會不夠香，舌頭甚至會覺麻痺，與太陽曬、海風吹乾而成的出品差得遠。

售少見$240/斤油甘鹹魚

舖頭賣的海味接近20種，主要分三類：鹹魚、煮食用及煲湯用海味，供應量視乎漁獲多寡。鹹魚有 紅衫魚 、黑鲳、 大眼雞 、牙帶魚、馬交魚等等，主要製作實肉鹹魚，客人想食 霉香 亦可訂製，最特別是有油甘鹹魚，市面少見，「油甘鹹魚我們小時候通常自己食，好少賣，因為當時不流行食，但它的肉不會太霉或太硬，多肉少骨，只有一條主骨，好多客人都話好味道。」

水上人興花膠煲栗子

煮食用海味就有蝦乾、瀨尿蝦乾、魷魚乾等，最特別是瀨尿蝦乾，入口不會乾硬，軟身但有嚼頭，鹹香鮮美；煲湯用主要是章魚、花膠、墨魚及沙鯭魚乾，令湯頭更鮮甜。嬌姐透露水上人特別喜歡用花膠煲糖水，「我們好喜歡用花膠燉鮮奶或燉冰糖，煲栗子蓮子亦可以，食法特別多，將門鱔膠用凍水泡一晚，泡軟後剪成一段段，飛水後洗乾淨就可以煲，喝了助眠潤肺，非常有益。」

原本漁船每月會回來一次，不過疫情檢疫要求，一上一落至少要十幾日才可再出海，所以漁船不泊岸，父子在船上曬好海味後，包裝再速遞運來香港。Yetta表示﹕「我爸爸做了好多年漁民，這個是他的終身職業，他今年都有62歲，應該做多幾年就準備退休，所以哥哥落船接手，我亦希望將他的海味賣給更多人，當客人都覺得爸爸做的海味美味，我們就好滿足了。」

採訪、攝影：《飲食男女》

漁民佬

網站：http://bit.ly/30MACUr

電話：6635 1454

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