晚市重開，大家一定急不及待想找地方和朋友吃飯相聚，開業約兩年，位於旺角的居酒屋串串燒最近就有一個相當吸引的推廣。每位只需要$168，就可以無限時任飲店內24款指定日本酒，很適合一眾酒鬼。

日本酒Free Flow任飲無限時大放送（$168/位），不少都是日本頗有名氣的好酒，如獺祭 四割五分，入口順滑，味道甘甜，平時在超市買一瓶720毫升也得一百八十多元，現在可以任飲；還有較常見的熟成上善如水，來自日本新瀉，味道較辛口濃烈。

有好酒，自然要有美食。推介焗海鮮軍艦（$78），手掌大小的蠔殼，裝着日本廣島蠔、北海道大元貝和阿根廷虎蝦，用料豐富，醬汁由廚師親自調配，共有四種口味：柚子醬口味、黑松露醬口味、明太子醬口味和蒜茸口味。蒜茸口味夠經典，裏面有大量蒜茸和粉絲，加上海鮮非常惹味，佐酒一流。

店內海鮮都是每日新鮮購買，即叫即燒。最抵食是鮑魚，每隻$38，入口軟腍，鮮味十足。燒澳洲龍蝦（$48）質素亦不錯，廚師只用鹽作簡單調味，燒得很香口，龍蝦肉質爽彈又厚肉。還有創作風格的滷水炸大腸 ，廚師以港式滷水方法，用蘿蔔、桂皮、八角等等將大腸滷水兩個半小時，然後再炸，外皮香脆，大腸非常入味。任飲清酒平絕區內，燒海鮮火候好，是時候約朋友上門了。

串串燒 by Season

地址：旺角彌敦道733號振宜大廈地庫

電話：3586 3737

營業時間：星期一至日5pm-2am

採訪、攝影：《飲食男女》

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android