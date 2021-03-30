一到春天，不少餐廳都會推出櫻花主題的食物，銅鑼灣豚王拉麵店也不例外，推出一系列櫻花產品。

因為餐廳10周年，所以舉辦櫻花主題，邀請日本著名切繪藝術家大橋忍，親手創作了紙雕作品，在銅鑼灣店供欣賞。還有主角櫻拉麵（$92），雞湯加入了紅菜頭汁，變成櫻花的粉紅色，顏色相當獨特，味道方面，紅菜頭味其實不太嚐得得出來，跟平時湯底差不多味道，加上有忌廉，入口順滑，還撒上櫻花蝦、蓮藕等多種蔬菜，味道不會太油膩。每天共兩段時間提供：11:30am及6pm，每時段會限量20至30碗。

吃完拉麵，甜品時間有櫻花水玄信餅（$32），酸甜彈軟，打卡一流。餐廳更提供櫻花主題的飲品，櫻花風味可樂（$26）和奈良吉野限定櫻花酒（$155），可愛圓形透明設計，還能見到裏面漂浮的櫻花。想感受日本櫻花的味道，就不要錯過了！

豚王10周年櫻祭

日期：即日至5月10日

分店：中環、銅鑼灣、尖沙嘴、南昌、沙田、太古城、荃灣、將軍澳

採訪、攝影：《飲食男女》

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