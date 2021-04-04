烏隆他尼 (Udon Thani)這個名，位於泰國東北部，即使常去泰國旅行的香港人也未必聽過，這貧窮鄉下地方，是粉嶺這家泰菜外賣小店老闆娘的家鄉，「爸爸看不起女人，我又想讓他看到做女人，也可賺錢養家，才要去很遠的地方發展。」飄洋來港25載，說着半鹹廣東話的黃太說。

被親戚騙去相睇 卻訂下終身

老家位置偏遠，家中父親重男輕女，黃太自小愛讀書，卻被迫只讀到小學畢業便停學，甚麼技能也沒有，只能耕作、織衣度日，「很不服氣，因我覺得男人女人也是平等的。」當時剛好遇到一早來港發展的親戚回鄉，「看到她們好像很有錢，想買甚麼也買得到，我想我父母也可以像她們的。」22歲時便把心一橫，跟着親戚來港，一來香港，以為是找工作當泰傭，誰知原來被親戚騙去相睇。

錯有錯着，這個「騙局」，卻為黃太訂下終身，「可能是緣份，初初認識他，就好像跟他認識了很多年。」同年，她便成為人妻，頭一、兩年，不是生孩子，就是跟奶奶做家務，買菜煮飯洗衣服，但這種毫無負擔的生活只過沒多久，丈夫便失業 ，刻苦耐勞的她，在朋友介紹下到泰國餐廳工作。

師傅拒收女徒弟 遭受性別歧視

初初入行 ，甚麼也不懂，由水吧、甜品、「執碼」做起，她希望掌廚，可惜當年這行性別歧視嚴重，師傅不收女徒弟，女性最多做炸爐、做甜品，「沒興趣做這些事，因為我每樣也懂了，很想當師傅，想幫忙炒菜，但他不讓我碰。」但她不死心，骨子裏的倔強在燃點，師傅每天早上9時半上班，她便在8時買定早餐在餐廳門口等他，最終感動到師傅，教她下廚。

好奇心旺盛的她，學完一間，便跑到下一間，四周吸收，因此人稱「100間」，意指她曾經於近100間食肆打工：「當時我覺得也跑夠了，40多歲了，子女開始大，應該要把自己學到的拿出來，讓人試讓人吃。」前年，她跟親戚朋友夾份開店，可惜價值觀大不同，做了10天便拆夥，「他們可能就會想，做生意應是賺錢的，我就想保持菜式質素，成本貴點也可以。」不合則分，黃太轉賣股份，孤身退出。

同鄉拍住上 為女人爭氣

開店這夢想未因此消失，終在一年前，由老公資助50萬，一手一腳，家庭式，找上同鄉一起拍住上。全女班、全是泰國同鄉，大家氣氛樂也融融，「我們同事互叫姐姐妹妹，輩份小的，我就叫女兒，親密點，不用分老闆員工。」而且黃太的薪金也跟店員一樣，「師傅多少我便多少。」

「煮菜煮飯，最細心的也是女性，不是說用很多力氣，你是要用腦用心做出來，好似媽媽煮菜給兒女吃。」食物不算十分有特色，主打泰國地道菜式。船粉湯底以雞骨熬4小時，把泰國黑椒粒、芫荽粒 、花椒 、八角、南薑、香茅、薑、斑蘭葉、南乳爆香，磨完後便煮，配上泰國丸子、粉，十分地道。豬頸肉沙律亦很受歡迎，豬頸肉自家醃製後焗香，再加入香料、檸檬汁、魚露、米碎、乾葱、葱等同炒，食用時以生菜包着，好惹味。

每天做18小時，為的就是向父親證明，女人也可跟男人一樣，甚至可比男人強，「這些不用特意跟他說的了，我感覺他也明白。」

採訪、攝影：《飲食男女》

泰巧船粉

地址：粉嶺百和路88號花都廣場地下123號舖

電話：5992 6618

營業時間：星期一至四 11:30am-10:30pm，星期五至日11:30am-12mn

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