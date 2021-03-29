近年街市海鮮檔經常出現具話題性的海鮮，繼上次過萬元一條馬友後，這次又是走浮誇路線，美孚街市驚現現了一條超長的「深海大饅頭」，今早引起大批市民於所售海鮮檔圍觀，不消一下午，已賣剩三分一，「很震撼，我從沒見過這麼大的魚!」連隔壁檔口老闆也這樣說，這魚到底是甚麼來頭？

劉健威：釣到3條會有水鬼跟回家

「這是油錐魚！」巨型油錐魚擁有海鮮檔的負責人Andy說，他們這條魚今早由漁民釣來，直送到美孚這檔口，約11呎，重20斤，這大小實屬難得，「有些小得只有1呎半呎長，但是有些深水的，可以去到10多呎，這些大小很久才見一次。」物以罕為貴，這不就很矜貴了?這樣想就大錯特錯，Andy坦言，這並非甚麼很值錢的魚，「本身油錐是下欄貨，現時社會少見，就變得很珍貴似。」食家劉健威也指，原來漁民基本上不是很喜歡看到油錐，因為其沒甚麼味道，經濟價值不高，而且有個不吉利的傳說，相傳釣到3條，就會有水鬼跟回家。

記者試食後一致讚好

因為太下價，現時已不太多人會養殖油錐，Andy說產地多數來自南中國海，每年4、5月最為時令。原棲息於深海的油錐於初春受孕後，會上回淺水區產卵，才回到深水，因此這段時間會較為易捕捉到大條的油錐魚。雖然海鮮肥美是好，但油錐卻過於肥，被批「太肥太多油，肉味單薄」，只有觀賞價值，因此多數油炸至金黃後，會以豆豉涼瓜炆，或枝竹火腩炆煮，炆起後，比白鱔多油，皮像手指公般厚，較適合喜歡吃肥膩東西的人。兩位記者試食後，覺得魚味較淡，不過肉質彈牙，而且魚油亦沒想像中過多，$100/斤也食得過。

採訪、攝影：《飲食男女》

亦發海鮮

地址：荔灣街市8號F5 舖

電話：2744 8964

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