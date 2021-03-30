位於上水鄰近羅湖的河上鄉一向是遊人去踩單車的熱點，除了去大水管打卡、吃豆腐花，最近單車徑旁更開了一間靠在魚塘的露天餐廳，環境清幽，鳥語花香，四處種滿了花草樹木，恍如置身日本鄉郊，最適合一家大小來打卡。

餐牌選擇少，款式普通，不是公仔麵、三文治，便是魚蛋和燒賣。另外也有燒烤放題，分別為$188/位及$288/位，兩位起，可任吃四小時，以這個環境來說也不算貴。紅豆冰比想像中出色，好喝在味道不會太甜，紅豆軟腍又有椰香，而且冰粒不太多，放久了都不怕稀釋味道。

招牌咖喱小食，魷魚和豬皮的口感爽滑，自家製咖喱醬又夠香。滷水也是自家製，配料有豬耳、牛筋和腎，層次很豐富，吃得出有桂皮、八角、丁香和草果。滷水的味道純和，一點也不涸喉。喜歡吃辣的別錯過自家製辣油，老闆用了青花椒去炒，味道特別香，辣得來很惹味。豬扒麵較失色，雖然豬扒沒雪味，但煮得太熟，入口有些嚡。

整體食物款式普通，但製作有誠意，由咖喱汁、滷水汁到辣油都是自家製。加上環境舒適，收費不貴，人均消費才百多元。唯一不足的是人手不夠，人多時上菜比較慢。

採訪、攝影：《飲食男女》

何時．河地

地址：上水古洞村

電話：6227 7168

營業時間：星期二至五12nn-10pm，星期六及日10am-6pm，星期一休息

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