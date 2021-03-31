港島香格里拉酒店的下午茶一向人氣高企，吸引不少女生前往歎茶打卡。復活節期間，酒店當然推出應節下午茶，只在4月2日至5日期間限定供應。

復活節限定下午茶($558/2位)，甚有節日氣氛。甜點方面，特別加入了幾款應節款式，賣相最特別莫過於復活節甘筍蛋糕，甘筍蛋糕插上紅蘿蔔朱古力，蛋糕creamy，再加上面層的朱古力碎，甚有口感；推薦開心果及櫻桃脆，開心果味香濃，忌廉細滑，亦帶脆脆口感。

鹹食有驚喜，想不到下午茶都有鵝肝，鵝肝配乾果多士，鵝肝帶鹹香，乾果亦減低鵝肝的油膩感。

除了下午茶，酒店亦特別推出了復活蛋，不過加入了日式元素，有武士、和服娃娃造型等，製作精美，作家居擺設也可。

採訪、攝影：《飲食男女》

港島香格里拉大酒店復活節限定下午茶

供應日期： 4月2至5日

價錢：$338/盒；$558/2位

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場二座港島香格里拉酒店6樓

電話：2877 3838

-----------------------------

《香港經典小食》結集64款經典小食，訴說食物來源典故，披露獨門製作方法。即日起於各大書報攤有售，並於「你的優惠」網上獨家發售，按此立即購買。（海外讀者訂購請按此）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！