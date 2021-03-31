中環西餐越開越多，最近新開業的Hungry Pal就由三位居港多年的尼泊爾人開設，不過餐廳就不是賣泥泊爾菜，因為他們曾於Foxglove、Buenos Aires Polo Club、Carbone等工作，餐飲經驗豐富，三人各自負責樓面、酒吧及廚房，雖然舖頭不大，只有約20幾個座位，但氣氛好好，裝潢溫馨柔和，三五知己吃餐飯亦不錯。

Hungry Pal老闆Ganga Gurung指出，「餐廳概念是圍繞全球化，使用不同技術及優質材料去製作各地美食，沒有拘泥於某種菜系。」紅菜頭沙律（$128）加入酸忌廉、青檸、松子、杏仁、開心果等，入口酸甜清新，口感豐富；燒章魚（$148），日本章魚先用攝氏約71度慢煮7小時再燒，搭配南瓜粒及羅曼斯可醬，清香帶酸，章魚軟稔但有咬口。

主廚Ashok Lama特別推薦白酒蜆肉扁意粉（$158），意粉全部自家製，蛋香重得來，質感相對軟身，與肥美彈牙的蜆肉搭配得宜，充滿海水味；燒大西洋三文魚（$178）搭配北非小米，健康飽肚，魚肉煎得剛好，油香味重，蘸上紅菜頭紅酒醋汁同吃，清新解膩。老闆Bikal Ghale同樣是老闆及調酒師，藉由自家製的糖漿及甜酒，有望革新傳統，Oolong Sour（$88）先將烏龍茶與氈酒混合浸過夜，使口感絲滑，同時還自製香橙甜酒，平衡柑橘香味及甜味。

採訪、攝影：《飲食男女》

Hungry Pal

地址：中環蘇豪區伊利近街11號

電話：2635 4555

營業時間：星期一至日12nn-10pm

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