進食燕麥健康是常識，但是選錯口味和食過量，隨時血脂和血糖異常。營養學家Tina Cheng表示，100克燕麥約有10克膳食纖維，包括非水溶性纖維和水溶性纖維，建議每日膳食纖維攝取量約25至35克。非水溶性纖維可以促進腸道健康，有效預防腸癌形成，而水溶性纖維可以吸走身體過多膽固醇。燕麥還含有豐富B-葡聚醣，美國食品藥物局研究發現，每日只需攝取3克B-葡聚醣，即是60克燕麥片，可以有效穩定血糖，降低血液內的膽固醇。

市面上有2大類型燕麥，包括原味的即食、快熟或原片燕麥片，三者的營養價值 纖維含量不變。另一類加入乾果、杞子、銀耳等不同口味，這種燕麥的糖分會因而增加，每人每日建議攝取最高50克糖分，攝取過多糖分會導致血糖異常，增加患上糖尿病風險。有部份燕麥則加入火腿味道，添加了鹹味，鈉質的攝取量可能因而增加，每人每日建議攝取2000毫克鈉質，鈉質過高會增加患上高血壓風險。

Tina Cheng指出，燕麥含有豐富澱粉質，過量攝取會造成血液內的三酸甘油脂過高，從而導致血脂異常，增加患上心血管疾病風險。另外，攝取過多高纖維食品，有機會將大腸內的鈣、鎂、磷等營養素吸走，隨着糞便排出。燕麥是高嘌呤食物，會令急性痛風人士的關節發炎更嚴重，所以需要注意燕麥的攝取。麩質敏感人士亦需要注意燕麥的攝取量，雖然燕麥不含麩質，但加工過程中難免會被污染。

採訪、攝影：《飲食男女》

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