這個品牌的朱古力伴隨不少香港人的成長，原來品牌在日本其實有更多口味選擇，最近在銅鑼灣，他們就開設一間期間限定店，首次將更多朱古力引入香港。一共推出14款口味，分成四大系列，例如Orgin系列主打可可豆風味，Combination系列則融合水果或茶葉。

最推介瓦努阿圖馬拉庫拉島火山系列朱古力 ($26)，用火山島培植的可可豆製作，味道酸香，同時帶有濃郁可可味，跟平時超級市場買到的原味不同。另一款日子柚子朱古力($26)同樣值得一試，柚子香味突出，入口很清新。

現購買任何五條或以上的朱古力，加$38就可以換購由日本設計師設計的陶瓷杯套裝，在期間限定店購買朱古力亦可加$29換購帆布袋一個。如果是這個朱古力品牌的粉絲，來到這裏買完朱古力，打卡拍照亦不錯。

KITKAT Chocolatory Pop Up Store

地址：銅鑼灣恩平道54號

日期： 3月31至5月2日

時間：11pm-9pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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