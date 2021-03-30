食飯當然要食得精明，抵食自然佔優。今集《食勻18區》，就由Son姐繼續帶隊，去觀塘食抵食海鮮。Son姐說：「香港人很喜歡食海鮮，最近又有很多來自不同國家的海鮮進口到香港，選擇比以前多。」今次她並非帶大家去食蒸海鮮套餐，觀塘這間海鮮蒸鍋專門店「鍋心」，一向以抵食見稱，人均$248（未計加一），足足有八款海鮮食，每款海鮮也可選清蒸、泰式醬、豆醬、豉汁等不同配搭，老闆Ben強調海鮮屬新鮮貨，他說：「基本上魚檔有甚麼時令海鮮，這裏就吃甚麼。」

西澳龍蝦鮮甜彈牙

近來較有人氣的海鮮，非澳洲龍蝦莫屬。以往這裏一向選用波士頓龍蝦，最近亦食住潮流用上西澳龍蝦，Ben今次就建議龍蝦鋪上金銀蒜來蒸，甫開鍋蓋，一股蒜香味撲鼻而至，Son姐試食後說：「鮮甜，肉質彈牙，不新鮮的海鮮，神仙也難變。」雖然用上金銀蒜，但她亦認為入口不太油。第二道為豆醬蒸鮑魚，用的是大連鮑，她說：「也猜到產地是大連，本身味道較淡，所以加了豆醬，可以補救了鮮味的不足。」泰式醬蒸沙白緊接上枱，Ben說：「每隻沙白基本上也含着海水，蒸出來剛剛好，不會過熟。」蘸上自家調校的泰式醬料後，酸酸辣辣，惹味。

蒸海鮮吃完一道又一道，第四道便是豉汁蒸蟶子，Son姐看完蟶子賣相後便作出提問，她說：「在街市經常看到有蘇格蘭蟶子賣，比較大隻，這一款又會是？」當她得悉是來自蘇格蘭後，便大讚老闆肯揼本，她說：「因為拍攝關係，蟶子其實放涼了，不過食用後又不覺得變腥和變韌。」不過她認為豉汁味道調得較重，建議改清蒸做法，「蟶子本身已很鮮甜，若我選會選較輕口味的配搭。」之後試泰式醬蒸刀貝和剁椒多寶魚，Son姐特別提到剁椒和多寶魚是絕佳的配搭，「多寶魚滑，但魚味較淡，剁椒可增添味道，而且這裏的剁椒還帶少許麻香，不像現成一瓶瓶的只得鹹味和酸味。」

沙嗲醬蒸腸粉 充滿花生香

Son姐已經很飽，但看到第七道的沙嗲醬蒸魷魚腸粉後又胃口大增，「腸粉很滑，大尾魷亦爽。」不過最令她難忘的是以二十多種材料炒製的沙嗲醬，「我是馬來西亞華僑，沙嗲醬我食過不少，但美味的不多。沒想到這裏的沙嗲醬也做得不錯，不太鹹不太濃，又有花生香，各方面也平衡。」另一道紅糟醬海蝦，Son姐也覺得鮮甜彈牙。一口氣吃了八道海鮮，以為就此完結？最後還有八寶蒸飯和甜品。蒸飯可從三十款配料中自選八款，所有材料加上米後，由生蒸至熟，配料的味道肉汁滲進飯中，難怪Son姐說：「可否打包這個飯？很久也沒吃過這麼層次豐富的海鮮餐，覺得這一餐是物有所值，甚至可以用物超所值來形容。」

採訪、攝影：《飲食男女》

鍋心八鮮蒸鍋

地址：觀塘馬蹄徑5號寶峰大廈地下及1樓

電話：2886 2356

營業時間：星期一至日 17:45pm-2am

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