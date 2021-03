蒜子浸菠菜

材料:

菠菜150克

蒜頭10瓣

蝦皮1湯匙

清湯2杯

鹽少許

糖少許

做法:

1. 油中加入蒜頭,開中小火炸蒜頭。菠菜切根,再切段分開梗和葉。

2. 煮滾兩杯清湯,加入1湯匙炸蒜油。煮滾湯,加鹽和糖。

3. 先加入菠菜梗煮半分鐘,再加入菜葉煮軟,加入炸蒜和蝦皮。

Soaked spinach with soup and fried garlics

Ingredients:

Spinach 150g

Garlic 10 cloves

Dried shrimp 1 tablespoon

Chicken broth 2 cups

Salt little

Sugar little

Steps:

1. Put garlic in oil, then turn to mid-low heat and deep fry garlic. Cut the root of spinach, then cut stem and leaves separately.

2. Boil 2 cups of chicken broth, put in 1 tablespoon of garlic oil, salt and sugar.

3. Put in spinach stem and cook for 30 seconds. Put in spinach leaves, fried garlic and dried shrimp.

-----------------------------

《香港經典小食》結集64款經典小食,訴說食物來源典故,披露獨門製作方法。即日起於各大書報攤有售,並於「你的優惠」網上獨家發售,按此立即購買。

-----------------------------

工作辛勞想食餐好?《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯!

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」,立即加入!

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android