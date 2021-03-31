復活節又到了，適逢幾日長假期，一家大小去海洋公園玩，不妨去旁邊的酒店餐廳吃頓好的，順便慶祝佳節。

「坊間經常說復活節食復活蛋，但其實羊肉都是應節食品，今次我們就決定用幼羊做主題，推出燒全羊、羊腿及羊肉漢堡。」Prohibition主廚陳超明透露，幼羊（$9,800/全隻，$4,900/半隻，須提前至少2天預訂）來自法國西南部比利牛斯山脈的索爾巴斯克村莊，特別選用出生45日内的羊羔，全部均由母羊親自哺育，肉質細膩嫩滑，經藍芝士、牛奶及紅咖喱膏醃製一晚再烤，香口得來帶獨特的乳香味，風味更佳；羊肉漢堡（$238）肉汁豐富，番薯條脆口甜香，羊肉菜式於即日至4月11日供應。

復活節亦有推出四道菜限定午餐（$528/位），頭盤有凱撒沙律及特選海鮮拼盤，包括醃漬鮑魚、北海道帶子、蝦及海螺，新鮮彈牙，湯品有龍蝦湯，主菜則五選二：美國牛肋骨、澳洲羊架、波士頓龍蝦、燒烤豬肋排及大蝦，其中龍蝦肉新鮮彈牙，牛小排滑嫩有油香。最後以榛子朱古力心太軟作結，新鮮出爐外脆内軟，朱古力醬濃郁滑膩。套餐另有兒童版可以選擇，4月2至6日供應，雖然假期不便宜，但環境闊落舒服，食物質素好，節日豪一次亦不錯。

採訪、攝影：《飲食男女》

Prohibition扒房．酒吧

地址：香港仔黃竹坑道180號海洋公園萬豪酒店海殿地下

電話：3555 1900

營業時間：星期一至日12nn-2:30pm（午餐），6pm-10pm（晚餐）

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