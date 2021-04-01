來到一年一度愚人節，不少商舖都喜歡在網上惡搞自己的産品，志在和大家開個玩笑，今年也不例外。譚仔三哥在2019年愚人節對外聲稱將會推出10小辣面膜，網民反應熱烈，不少粉絲都表示：好想要！來到兩年後的今日，他們終於將這概念實踐成真，跟個人護理品牌「平凡媽媽」合作，推出十小辣美白面膜，惠顧譚仔三哥加$18即可換購，非常夢幻。

這塊十小辣美白面膜，包裝上標明加入辣木籽精華，敷10－15分鐘可以收緊毛孔，緊緻肌膚。嗅起來有少少少少辣椒味，面膜顏色是超淡粉紅色，很配合三哥米線的主題，絕非浪得虛名。記者實試完就覺得皮膚好像明顯變得滑嫩，沒有想像中辣椒的刺激感覺，氣味溫和。如果大家今日經過譚仔，不妨加錢換領這塊面膜，一起歡度愚人節吧！

十小辣美白面膜

備註：推廣活動適用於全線分店。面膜數量有限，換完即止！

消費必須包括一碗米線，堂食及外賣自取適用，每人每次限換一張。

採訪、攝影：《飲食男女》

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