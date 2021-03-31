最近在海鮮界頗多人談論的鬼爪螺，俗名多多，例如佛手貝、石蜐、狗爪螺、龜腳、雞冠貝、雞足、雞腳、觀音掌等，一直被戲稱為「來自地獄的海鮮」，鮮味獨一無二。本地新鮮貨源多年來都不算穩定，因鬼爪螺大多藏身於海島礁石之間，愈是風高浪急之處愈肥美，採集多寡既看天氣也看水流，粒粒皆是搵命博，危險度高利錢卻少，付出與收穫不成正比，故漁家甚少花心力捕捉，難怪想品嚐鬼爪螺鮮味的食客，遍尋街市魚檔大都失望而回。

濟州海水清澈 鬼爪螺更鮮甜

不說不知，原來韓國人都喜歡吃鬼爪螺，如在tvN實境真人騷《一日三餐漁村篇》第5季中，車勝元就炮製過鬼爪螺葱餅。想吃韓國鬼爪螺，不用得個恨字，皆因最近香港有凍肉公司，售賣急凍韓國濟州鬼爪螺（$168/盒，約500克），跟首爾的魚市場或食肆的售價相若。新國華肉食公司老闆廖煦昕（Dee）說：「韓國因為近海，當地的食物加工廠都很接近海邊，當漁夫一掘完鬼爪螺，即交由加工廠以攝氏負40度的低溫儲存，所以就算是急凍貨都能保持海鮮的鮮度。」

喜歡吃海鮮的阿Dee趁時令引入韓國濟州鬼爪螺，他說：「我一直有從韓國引入很多急凍海鮮到港，而鬼爪螺是好受香港人歡迎，貨源卻很少。香港要在岸邊大石罅隙掘鬼爪螺，很危險、size又細；韓國鬼爪螺很大隻，兼且掘之不盡。加上貨源是來自釜山或濟州的水域，當地的海水很清澈，鬼爪螺的肉質很甜，之前賣過兩次，顧客反應都很好，所以今次再入貨。」我們分別找了兩位試食專員試，Athena指：「想不到都頗有海水味、很鮮甜，吃不出是急凍貨，沒有雪藏味。」記者Helen則說：「爽口，很鮮甜，不太吃得出是急凍貨。」

解凍後要加鹽加水浸5分鐘

阿Dee指急凍鬼爪螺的煮法超簡單：「將鬼爪螺從雪櫃取出後，置室溫解凍5至10分鐘，再加鹽加水浸洗5分鐘，之後烚10分鐘左右就可進食。」他建議品嚐鬼爪螺的原汁原味：「在韓國當地食，可能會蘸辣椒醬、豉油伴吃，與香港人的食法差不多。其實不需要蘸醬，都已經很美味，因為我覺得其鮮味甜味，就好似食蟶子及蟹肉般。」

但韓國急凍鬼爪螺不是全年也供應。「一到5月就會過了當造期，要到明年1、2月，才有漁夫再掘鬼爪螺，因為韓國當地規限了每年只得幾個月可掘。」急凍鬼爪螺比新鮮鬼爪螺優勝，就是保存期長，「韓國急凍鬼爪螺放入冰箱，可以保存兩年，但擺雪櫃愈久、鮮味就會愈易流失，最好就是購買後在6個月內食畢。」

採訪、攝影：《飲食男女》

新國華肉食公司

地址：九龍尖沙嘴金巴利街15號地下

電話：2369 6183，2369 6751

營業時間︰星期一至日10am-8pm

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