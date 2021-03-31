罐頭是打風恩物，現在是疫情下的良伴，突如其來的封區檢測，不少人也買定幾罐，放在家中以備不時之需。除了豆豉鯪魚和沙甸魚罐頭，五香肉丁罐頭也甚受歡迎。正方形小小的豬肉粒，以辣椒油浸着，味道濃郁，配搭即食麵或用來加餸也可以。今次請來香港賽馬會馬場中菜廳廚師陳偉康師傅，盲試市面上容易買得到的五香肉丁罐頭。

至於為何叫「肉丁」？陳偉康說︰「顧名思義，丁一定是一粒小肉粒，如手指尾般大、而五香就是五香粉，五香粉不能太多，因為太多會澀口。」今次師傅盲試10款五香肉丁罐頭，有大家由細食到大的老牌子，亦有新晉品牌。以賣相、味道及質感三方面評分。賣相方面，肉粒最好呈丁形，要大小適中，不能太碎，油要有辣椒的紅色；味道要夠肉味，醬味、五香粉、辣油要平衡；肉丁則不能太肥太瘦，軟硬適中。每項最高5分，總分15分。

金龍肉粒呈丁狀 辣油顏色美

水仙花($21.9/142克)

豬肉顏色很暗，大小不一；五香粉味偏濃亦很辣；肉質很乾，質感像肉渣。(4.5/15分)

太興($23.9/170克)

肉塊散亂；醬味重，但肉味較淡；質感幾好，很腍，估計是五花腩做。(8/15分)

金龍($15.9/142克)

肉粒呈丁狀，肉和油顏色做得好，炆煮方面應做了很多工夫；味道不錯，黃豆醬、辣油、五香粉很平衡；肉質較瘦，估計是脢頭。(12/15分)

珍寶($11.9/142克)

肉粒賣相剛剛合格，油是辣椒的紅色；味道差勁，醬味、五香粉味和辣味完全欠奉，油雖然是紅色，但真的只是油，一點也不辣；質感差，不肯定是否正在吃豬肉，「想戒五香肉丁的就吃這個吧！」(5/15分)

美寧($11.5/142克)

呈丁狀，顏色較淡；夾起時肉丁黏在一起，明顯油凝固；有急凍味、雪氣味，味道不辣；質感較嚡。(4.5/15分)

長城味道濃郁 質感不錯

金御膳($13.9/142克)

比一般肉丁大粒，但辣椒油的色做得好；黃豆醬味和五香味平均；估計用五花腩肉，雖有些肥有些瘦，但軟硬適中，質感好。(11/15分)

長城($14.9/142克)

肉粒雖有大有小，但辣油顏色看上去很美觀；味道很濃郁，醬味和辣味互相配合，好味；有肥有瘦，但質感不錯。( 12/15分)

金味($18/142克)

肉丁體積偏差太大，肉太淡色；有雪味，幾辣，但辣得來又鹹、鹹得來有雪氣味；質感方面發掘不到，無法打分。(2/15分)

古龍($19.9/142克)

做到丁形效果；醬香味可以，味道亦不太辣；不過質感十分差，肉好乾，大廚直指：「這是豬肉乾，不是肉丁！」 (6.5/15分)

天龍($12.9/142克)

吃到防腐劑味，體積、味道、五香肉丁的辣油都難以形容，「怕怕。」(1/15分)

最後金龍和長城，憑着肉粒大小適中、夠肉味、質感軟硬適中而同奪冠軍。

採訪、攝影：《飲食男女》

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