酒店英式下午茶大多以花或女性品牌作主題，以下午茶聞名的尖沙嘴香港朗廷酒店Palm Court最近就另闢途徑，與經典相機品牌Leica合作，推出以相機為主題的徠卡傳奇下午茶。

徠卡傳奇下午茶盛惠$688/2人，在四月二至五日期間，價錢調整至$758，並會附送粉紅氣泡酒兩杯。與平常酒店提供的三層架下午茶不同，甜品是擺放在Leica相機造型的盒子裏。甜點有以下幾款：熱情果朱古力蛋糕、紅莓泡芙、小黑森林蛋糕、抹茶紅豆撻和英式鬆餅。所有甜品都有Leica經典商標。紅豆撻餡料選用宇治抹茶粉，富有抹茶濃香，卻不會過甜。紅莓泡芙造型非常搶眼，忌廉餡料有淡淡奶香，口感軟滑。鹹點分別有蟹肉餡餅、燒牛肉卷、三文魚三文治和鵝肝配無花果醬四款。烤牛肉卷裏有酸青瓜和山葵忌廉，味道清新。鵝肝配無花果醬的鵝肝醬也是自家製的，口感細膩。

客人Penny認為下午茶風格與別不同：「造型頗精美，因為有Leica的商標，所以適合喜歡這品牌的人來打卡。我覺得這是很大的嘗試，因為比較少這類品牌跟下午茶合作。」吃完下午茶，如果粉絲覺得意猶未盡，可以報讀品牌舉辦的攝影班，每人$300一小時。有Leica客席導師講解攝影技巧，上課時每人擁有一部Leica相機作試用。對Leica相機有興趣，或是喜歡這品牌的人，可說頗為吸引。

採訪、攝影：《飲食男女》

徠卡傳奇下午茶

地址：尖沙嘴北京道8號香港朗廷酒店大堂

電話：2132 7898

供應時間：平日 3pm-5:30pm；周末及公眾假期2:15pm-4:15pm 及 4:30pm-6:30pm

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