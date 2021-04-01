復活節將至，想應節就當然少不了朱古力。不過復活節加朱古力，卻不一定等於復活蛋。尖沙嘴的COBO HOUSE常突破常規創作餐單，主廚Devon和Ray便以朱古力設計八道菜式。

COBO HOUSE的用餐概念是波希米亞風格，Ray解釋這個概念是比較隨性、隨心，用反傳統和非主流方式烹調，由兩位主廚去設計九個章節的餐牌，每六個星期轉換一次。而他們覺得復活節是一個適合朱古力的節日，所以推出了朱古力餐牌，Ray認為朱古力相當有獨特性：「一般人對朱古力的感覺都是甜，我們想打破這個界限，會運用甜酸苦辣，配搭朱古力去設計餐牌。」為了設計新餐牌，他們嘗試了多款品種和牌子的朱古力：「除了要嘗試朱古力，朱古力配搭鹹點也是很大挑戰，所以我們挑選食材時做了很多資料，試驗了不同配搭。」

今次主題是餐刀與湯匙第四章 ── 既苦卻甜，分別是淺嚐體驗 ($680/4道菜)、抽象點嚐 ($1,180/6道菜)和完整品味 (1,480/8道菜)三個類別。每次客人選擇多少道菜後，廚師會根據當天菜式而決定內容，次次不同，但以下數款就是招牌菜。

韓式鮮牛肉他他是採用韓牛所製的冷盤，配搭韓國啤梨和辣椒醬。送到客人面前，他們會用100%可可，像松露般刨到牛肉他他面層作調味。他他味道有甜、酸、辣、苦四種層次，口味獨特。香煎白鱔佐黑白芝麻醬擺盤精緻，用香煎本地白鱔配黑白芝麻醬以及話梅醬，靈感源自港式混醬腸粉，黑芝麻添加了日本山椒，而白芝麻醬則添加了70％白朱古力。白鱔肉質厚實肥美，除了本身濃厚的油脂香氣，配搭自家醬汁，帶一點甜味，減輕油膩感。阿根廷青醬香煎牛脷牛肋骨伴日本唐辛子則是主菜，牛肋骨用了朱古力粉，加上香料醃製24小時。烤過的牛肉肉質多汁軟嫩，70%黑朱古力令牛肋肉增添一層果香。

這份餐單只供應至五月尾，之後便會轉換新餐單，有興趣嘗試的便要趁早。

採訪、攝影：《飲食男女》

COBO HOUSE

地址： 尖沙嘴梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea6樓602號舖

電話： 2656 3088

營業時間：12nn-10pm

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