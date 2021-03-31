去年，由日本九州大分縣出產的蘭王蛋，以深橙色蛋黃、可生食、富濃郁蛋香，造成搶購熱潮，蘭王蛋經常賣斷市，熱潮下，亦令不少可生食的日本雞蛋紛紛湧現。人人爭買這些日本蛋，令不少街市檔及凍肉店，也特意入貨來賣。不過大家可能會發現，自今年初起，市面上難以找到蘭王蛋的蹤影。原來去年12月日本大分縣出現禽流感，當地政府為了防疫，便將所有雞隻銷毁，更禁止出售大分縣雞蛋，包括不得輸出外地。

事隔四個月，當地禽流感已受控制，輸出禁令取消，蘭王蛋正式回歸香港。3月28日，第一批蘭王蛋正式到港。西環有舖頭就一口氣入了200箱，共2,400盒的蘭王蛋。負責人Edward說：「蘭王蛋即日從日本空運到香港，漏夜從機場送到店舖。」雖然2,400盒，數量驚人，記者直擊重新開賣首日，發現已經有不少客人選購。客人李小姐指上網見到有貨，第一時間到來購買，害怕遲來一步會售罄。另一位客人林先生更指，暫時未找到其他雞蛋能比得上蘭王的蛋香。難怪Edward指從未擔心銷情，揚言賣五天左右便會沽清。

Edward表示蘭王蛋缺貨期間，他也試過售賣其他日本雞蛋品牌如出雲、金雞等，雖然銷量不錯，但論受歡迎程度，蘭王蛋始終稍勝一籌，「蘭王消失了那四個月，每一天都很多人找，可能每天都有十至二十個電話來問何時有貨，還未算上短訊電郵。」他憶述蘭王蛋缺貨初期，店舖的整體生意額下跌了三成。「因為客人買完蘭王蛋後，還會再買蘭王豉油，準備打邊爐的會再順便買一些菜、水果、和牛等，但客人知道沒有雞蛋的話，就會頭也不回直接離開，這些是連帶性的。」

今次蘭王蛋($55/盒)回歸，生意額有望收復失地，不過Edward指賺得不多，「因為航班減少，令成本增加，其實賺得不多，即使加了價(以前$48/盒)，利潤比之前還要少5%左右。」

採訪、攝影：《飲食男女》

新利仔

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