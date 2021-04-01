今次為大家介紹呢兩個孖寶真正冇得輸，每次有朋友到我家中作客，食到幾飽，都食得落的甜品，同樣亦是數最受歡迎的，非這兩個莫屬。材料簡單，亦非常容易儲存，買定擺喺屋企，幾時想食，話咁快就有得食。靜靜雞話畀大家知，為咗留肚食呢兩個甜品，大小T可以連飯都唔食！

講到紅豆，最靚的當然是日本十勝紅豆，以前只有大型日式超市有得賣，如今所有大小超級市場都會有，不過一定要看清楚，即使寫明是十勝紅豆，當中都有紅豆蓉和全粒紅豆之分。另外即食日本年糕，我為大家示範用的是長方形，只要拆了包裝搣開就可以用。不過要留意，揀日本國產米製造的，以前我買過的打開有酸味，不是因為變壞了，是因為有防腐，現在有寫明沒有酸味的可以選擇。

不過罐裝紅豆的一個缺點，是很甜，但用來做紅豆湯羹，加水就用得，連糖都慳番，只要因應自己喜歡的甜度加水先煮熱，再加即食年糕，煮兩三分鐘就食得。如果不嫌麻煩的話，先用焗爐烤年糕至半焦之後再加入，風味更佳！

至於糖不甩，個個食過都話正到誇啦啦！最方便當然是買已經剝好的花生，炒熟的芝麻，椰絲有包裝的，再加糖就搞掂。我比較講究，我用原粒青島大花生，去殼然後自己打花生碎，芝麻我會買返來自己炒，椰絲我用的是泰國有機貨，澳洲raw sugar，因為新鮮，效果當然不一樣。畀個貼士大家，買急凍湯圓做這個糖不甩的話，千萬不要買皮薄的，否則滾兩滾好容易穿。喜歡的話亦可以自己開糯米粉搓湯圓，沒有餡料其實才是正宗。

呢兩個甜品孖寶，一年四季，幾時都咁啱食咁好食，整多啲請朋友食，包你大把朋友！

日式紅豆羹年糕

材料：

1.罐裝日本十勝紅豆

2.一罐紅豆蓉，一罐全紅豆

3.即食日本年糕一包

做法：

1.罐裝日本紅豆非常甜，可因應喜歡甜度加適量水煮熱

2.即食年糕拆開包裝，放入已經煮開的紅豆羹中，煮2至3分鐘，年糕變軟即可食用

無敵糖不甩

材料：

1.急凍湯圓（口味視乎個人喜好）

2.碎花生、芝麻、椰絲、黃糖

做法：

1.煲滾水煮熟湯圓

2.四種材料可以因應個人口味，調配糖不甩粉（可以每樣用1/4作為參考）

3.湯圓煮熟浮面，隔水，加入糖不甩粉中滾動

4.湯圓均勻沾滿糖不甩粉即可食用

示範：Son姐

攝影：陳秉謙、葉天榮、魯雋華

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