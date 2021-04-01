粟米是含有澱粉質的蔬菜類，不單可以用作煲湯，有人甚至用它來代替白飯作主食，指可以減肥。粟米含有豐富的膳食纖維、蛋白質、鉀質等，可以去水腫、改善便秘及保護視力等，營養比白飯更豐富，加上其主要成份是澱粉，理論上是可以代替白飯為身體提供能量。但實際上能否減肥，就要先計算。

一條中型、約100克的白烚粟米，大約是90至100卡路里，相等於三分一碗白飯。一碗白飯大約是260卡路里，如果你吃一條中型粟米就夠飽，卡路里當然少一碗白飯大半，但如果你要吃兩條才夠，其實熱量跟一碗白飯相若。但要謹記粟米的糖分不低，容易引致血糖急速升高，糖尿病患者要小心。而且粟米的膳食纖維會在腸道發酵，長期當飯吃，會在身體內積聚大量氣體形成肚脹，腸胃較弱者或消化力較低的長者及小朋友，都不能吃太多。所以將粟米當飯吃，並非一個理想的減肥方法。

採訪、攝影：《飲食男女》

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