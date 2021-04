薺菜小雲吞紫菜湯

材料:

豆腐紙4張

紫菜1/4張

新豬肉 (素植物肉碎) 100克

急凍薺菜碎100克

清湯1公升

葱半條

調味:

鹽少許

糖少許

胡椒粉少許

醃料:

糖少許

鹽少許

胡椒粉少許

粟粉1茶匙

麻油1茶匙

做法:

1. 切葱花,紫菜浸水。新豬肉加糖、鹽、胡椒粉和粟粉拌勻。加入薺菜碎拌勻成餡,再加麻油拌勻。

2. 豆腐紙一開四作雲吞皮。每份豆腐紙放1茶匙薺菜餡料,往中間摺起成小雲吞。

3. 煮滾清湯,加入小雲吞,中火煮2分鐘。加入紫菜,加鹽、糖和胡椒粉。撒葱花。

Shepherd’s purse dumpling with seaweed soup

Ingredients:

Bean curd sheet 4 pcs

Seaweed ¼ pc

Omnipork 100g

Frozen Shepherd’s purse 100g

Chicken broth 1L

Green onion ½ pc

Seasoning:

Salt Little

Sugar Little

Pepper Little

Marinade:

Sugar Little

Salt Little

Pepper Little

Cornstarch 1 teaspoon

Sesame oil 1 teaspoon

Steps:

1. Shred green onion. Soak the seaweed. Marinate Omnipork with sugar, salt and pepper. Put in cornstarch and Shepherd’s purse, stir and mix as stuffing. Put in sesame oil.

2. Cut bean curd sheet in quarters. Put 1 teaspoon of stuffing on sheet and wrap as dumpling.

3. Boil 1L of Chicken broth. Put in small dumpling and cook in mid-heat for 2 minutes. Put in seaweed. Season the soup with salt, sugar and pepper. Put in green onions.

