春天來到，大家有掛念日本櫻花吧？現在在旺角也能賞櫻，更可以免費穿和服！

Morokok一向推出不同主題的下午茶，今次以櫻花為主題，推出櫻花樹下和服體驗 x 櫻花主題下午茶Afternoon Tea Set（$498/2位）。客人可以免費租借和服45分鐘，在櫻花佈景下拍照打卡，更附送即影即有一張，值得留念。

食物方面，下午茶也充滿櫻花和和風元素，有五款鹹點，六款甜點。櫻花白豆蓉瑪德蓮蛋糕和櫻．牛油蛋糕都是粉紅色，賣相可愛。玄米茶戚風蛋糕鬆軟，茶味突出。為配合主題，連英式鬆餅都變成抹茶紅豆味，充滿創意。鹹點方面，有海膽火雞胸配金巴利醬青瓜卷、XO醬櫻花蝦炸意大利飯糰、香煎北海道刺身帶子配三文魚子一口烤多士等。下午茶更附送兩杯櫻．芝奶蓋，西柚冰茶酸酸甜甜，解渴一流！

櫻花樹下和服體驗 x 櫻花主題下午茶Afternoon Tea Set：

$498/2位

包括兩套和服租借 (每人可使用和服時間為45分鐘)

及附送於室外場景即影即有1張

首段：2pm-4pm（3:45pm還枱）

次段：4pm-6pm （5:45pm還枱）

Morokok

地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓801號舖

電話：2363 1882

營業時間：12nn-1am

註：櫻花主題下午茶暫時會到5月中，如有興趣可以先預約訂桌。

採訪、攝影：《飲食男女》

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