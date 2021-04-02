說到龍島這個品牌，若是朱古力愛好者，經過大大小小商場時總會見到，但基本上只能外賣回家享用。不過品牌最近於荔枝角D2 Place ONE開了首家品牌概念店，提供一系到的堂食，最特別是餐廳使用四款不同國家出產的單品朱古力，分別是馬達加斯加、秘魯、厄瓜多爾及泰國的朱古力去製作甜品。店內的甜品師Angel有來頭，雖然年紀輕輕，只有22歲，但曾於米芝蓮三星廚Paul Bocuse，於法國所開的學校修讀法式甜品課程。

所謂的單品朱古力，即是只用了單一產地的可可去提煉而成，坊間普通品牌的朱古力，一般都是用了好幾種不同產地去提煉及混合出來，味道較大路。而單品朱古力的味道，其可可會根據氣候、環境、土壤等各種因素，而賦予獨特風味。

Angel指三重特濃朱古力蛋糕( $52)最值得一試，雖然這款蛋糕在龍島其他門市也有售，但這家概念店卻用上泰國朱古力製作，味道帶有葡萄乾的果酸味，入口不像一般朱古力蛋糕甜膩，再加上表面的橙皮，味道富層次。

店內亦有多款現製的食物，如想一次大包圍嚐到四款單品朱古力，可以考慮Single Origin Chocolate Flight($118)，共有四款甜品，每款都用上不同國家的單品朱古力。如朱古力泡芙，用了72%秘魯朱古力製作吉士忌廉內餡，香滑並散發淡淡花香。烤棉花糖朱古力撻，則用上自家手工製作的棉花糖，以及62%厄瓜多爾朱古力醬，輕輕烤過後，在表面撒上海鹽，鹹甜交集。

當然也有朱古力以外的選擇，如近期流行的牛角包窩夫CACAO 酥皮窩夫（$88），就是用牛角包麵糰放在窩夫機烤烘製成，口感比牛角包紮實，再配上特濃朱古力醬、水果及鮮忌廉，別有一番風味。店內亦有一些外賣精品，朱古力迷不要錯過。

採訪、攝影：《飲食男女》

LUCULLUS CACAO

地址：荔枝角長義街9號D2 Place ONE一期地下V1號舖

電話：3481 7750

營業時間：星期一至日 11:30am-8:30pm

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