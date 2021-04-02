星期五起就有5日長假期，還在想復活節食甚麼？與幾位朋友聚會聊天，食個下午茶就最寫意。尖沙嘴酒店The Ritz-Carlton，坐擁102樓無敵海景，最近推出Superfood下午茶，以一系列超級食物設計出多款精緻點心。復活節幾日還有大廚即製朱古力甜品，更獲贈法國迷你朱古力禮盒，機會難得。

鹹點有四款：海藻燕麥餅乾、迷你菠菜漢堡、意大利粟米餅及意大利芝士球，特別推薦芝士球，搭配雜錦香草及藜麥，鹹香之餘，亦好有口感，膳食纖維豐富。甜點有六款：石榴乳酪慕絲杯、番薯芝士餅、雜莓泡芙、生薑核桃杏仁小蛋糕、抹茶朱古力撻及鬆餅，其中慕絲杯就有石榴乳酪慕絲加上脆米，搭配底部的石榴果醬，入口酸甜開胃，抗氧化效果突出。

復活節期間（2/4-5/4）將有大廚即席製作Jean-Paul Hévin朱古力甜品，朱古力粒加上朱古力慕絲，最後用復活蛋做點綴，味道濃郁幼滑，其中4/4及5/4惠顧雙人下午茶，更可獲迷你朱古力禮盒一盒。酒店另有售驚喜朱古力復活蛋（$488/個），內裏盛載滿滿的棉花糖及朱古力，開節日派對就最適合。有無敵海景，又有精緻點心，長假期一於約定朋友打卡！

採訪、攝影：《飲食男女》

Superfood 下午茶

價錢：$418/位，$698/兩位（復活節為$488/位，$808/兩位）

供應日期：即日至6月13日

供應時間：星期一至四3pm-6pm；星期五至日及公眾假期2:15pm-4:15pm（首輪），4:30pm-6:30pm（次輪）

（復活節2/4-5/4將有大廚即席烹調Jean-Paul Hévin朱古力甜品，4/4-5/4惠顧雙人下午茶可獲迷你朱古力禮盒一盒）

The Lounge & Bar

地址：尖沙嘴柯士甸道西1號環球貿易廣場香港麗思卡爾頓酒店102樓

電話：22632270

營業時間：星期一至五6:30am-10:30am，12nn-12mn；星期六至日6:30am-11am，12nn-12mn

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