復活節仍未想到小朋友活動？法國百年果醬品牌Andros，就和銅鑼灣富豪香港酒店合作推出了以果醬為主題的下午茶套餐，每人平均$200有交易，復活節假期期間，更會送DIY復活蛋，比其他下午茶有特色。

法國Andros果醬下午茶套餐（$398/2位）一共有6款甜點，5款鹹點，甜點都加入了果醬去做，例如有無花果杏仁批、士多啤梨三重奏等等，鬆餅的果醬有柚子和紫薯味，紫薯香味濃。火辣朱古力慕絲入口順滑，一開始會有朱古力甜味，辣味慢慢才出現。

最意想不到是下午茶竟然有朱古力火鍋，配水果和棉花糖，非常特別。鹹點有龍蝦咯嗲和鮮蝦牛油果他他，清新輕盈，芝士煙肉迷你漢堡夠豐富。在復活節期間(4月2日至4月3日)，酒店更會送出DIY復活蛋，小朋友可以親手裝飾復活蛋，發揮創意！

法國Andros果醬下午茶套餐

價錢:$398/2位

日期：即日至5月31日

供應時間：2pm-6pm

註：4月2日及4月3日會送DIY復活蛋

帝廊

地址：銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店地下

電話：2890 6633

營業時間：12nn-8pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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