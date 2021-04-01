即使你不活躍於社交媒體，也應該知道近大半年，香港捲起食物關注組的風潮，現時有超過150個食物關注組，每個成員人數從數百至過萬人不等。當中最廣為人知，一定是「香港燒賣關注組」，不足一年已有10萬個粉絲讚好，在網上很有影響力，不少店舖被谷友分享後，都隨即大排長龍。

到底燒賣關注組背後是誰在經營呢？今次就找來兩位版主Alex和Louis現身說法，分享一下經營關注組的心路歷程，並帶大家試食兩間大埔人氣燒賣店。

粉絲來自全球 比版主更愛燒賣

「我們燒賣關注組在Facebook現在已超過10萬人讚好，Instagram都有4萬多人，mewe約有8,500人，付費會員亦有二至三千人。」版主之一的Alex，侃侃而談說出一堆數字，正是他們用心經營的成果。

兩位版主是相識多年的朋友，成立群組，全因Louis有次在社交媒體上看到另一個介紹薯條的專頁：「我覺得很有趣，原來說一些自己喜歡吃的東西，都會有人看」，於是忽發奇想，就決定開一個專頁介紹自己也喜歡吃的燒賣。

他們每次都介紹不同地區的小店，因不少都鮮為人知，立刻引起一眾同好的興趣，久而久之吸引了不少粉絲。

跟其他食物關注組不同，他們並非以群組形式經營，而是專頁形式，所以版主角色較突出，會積極出帖推薦美味燒賣店，版主Louis每星期至少吃兩三次燒賣，亦會找尋未吃過的店舖嘗試。

因此出現不少罕有燒賣店，令谷友參與度極高，有很多粉絲投稿：「會友投稿令人最難忘，我們收到很多海外會友的投稿，甚麼地方都有，秘魯、德國、荷蘭……他們會購買當地的燒賣，有些人會自己包燒賣。最誇張的是一個香港會友，他由釣魚開始，由頭到尾，自己一手包辦。」Alex笑言很多關注組粉絲，比他們更愛燒賣。

樹大招風 粉絲力撐

雖然版主真心喜歡吃燒賣，但樹大招風，他們都有試過被指收錢賣廣告：「有些人會說我們收錢、打手，但是我們寫食評，由頭到尾直至現在，都是寫我們自己的感覺，好吃就好吃，難吃就難吃。」版主Louis表示：「我覺得好不好吃是主觀，有的人可能跟他意見不合，所以就覺得賣廣告。」

久而久之，兩位版主都不再放在心上，他們認為人人對食物標準都不同，難以遷就所有人，3月12日甚至真的有合作廣告，不過就並非燒賣，而是祛濕茶：「專頁越來越多粉絲，我們都有接廣告。我都要吃飯，如果有少許零用錢，我就接廣告回來。」由於廣告風格相當有趣，谷友都不太抗拒，更替他開心。今年二月初，香港燒賣群組更正式成立燒賣會，為付費會員謀福利：「我們想，會否可以像中學學生會一樣，展示一張卡就有福利，大家開開心心，燒賣多一粒，或是減$1，有一些小恩小惠，大家都開心一下。」版主Alex說。

實試大埔名店 手工魚肉燒賣

作為版主，到底他會推介哪家心水？今次就到訪大埔兩間小店。首先來到人氣十足的老虎岩，店舖賣潮州粉麵為主，手打魚肉燒賣王（ $10/4粒）亦是招牌貸，餡料用鯪魚肉、鯪魚皮和半肥瘦肉，真材實料，雖然價錢不便宜但仍然很多人上門幫襯，周末很旺場﹕「可以看到形狀呈啤梨形，跟坊間機器製作的不同。我個人很喜歡醬汁，這種有渣滓的潮州辣椒油。」版主Louis指這裏的燒賣因為由人手包製釀，外形比一般大，辣椒油味道較有特色，非大路貨可比。「豬肉味和魚肉味也明顯，胡椒粉味道亦比坊間的香口。」版主Alex補充說。

除了老虎岩，數街之外亦有一間叫郭仔記的粉麵店，店門前亦賣燒賣。「這店在門口賣燒賣，所以很方便，路過想吃就可以吃一串，一串有六粒，都夠過口癮，味道和辣椒醬的味道我也覺得很出色。」版主Louis表示燒賣雖然應該是入貨，但辣椒油味道取勝，炒得香口，辣中帶麻，價錢亦比較實惠。

如果自問是燒賣粉絲，看到這裏一定好想吃一串，不妨就跟着他們在facebook的介紹，看看有沒有一間燒賣合口味吧！

香港燒賣關注組

Facebook： https://bit.ly/3rBYwgl

老虎岩(第6座)潮式粉麵咖啡

地址：大埔東昌街6-16號F舖

電話：2638 9933

營業時間：星期一、三至五11am-6pm；星期六、日及公眾假期9am-6pm；星期二休息

郭仔記粥麵專家

地址：大埔大榮里42-44號美發大廈地下

電話：2654 9088

營業時間：星期一至日6:30am-12:30am

採訪、攝影：《飲食男女》

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