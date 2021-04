復活節長假到了!插畫家GOTTE筆下的人氣角色倉鼠助六,現於香港舉辦首場海外展覽,假期最啱帶小朋友參觀。另籽想旅行推介本地遊美國街頭潮流打卡熱點、九龍城必試人氣All Day Breakfast、專家教你減壓治情緒病頭痛失眠.....不同資訊娛樂全面覆蓋,為你解悶長知識樣樣齊!

#1 長假期好去處推介 人氣倉鼠插畫展覽|動物蘋台推介

談及熊仔鼠,最為人熟悉的莫過於日本人氣插畫角色助六。在插畫家GOTTE筆下的倉鼠助六,不但嬌小可愛,還會模仿人類不同的生活面貌。今個春天,GOTTE將為倉鼠助六於香港舉辦首場海外展覽。場內不但會展出多幅插畫的原作,GOTTE更特意為今次展覽創作香港系列「助六遊香港」。助六的粉絲們還可以購買展覽特別紀念版畫卡,將助六帶回家。作為鼠迷的你又怎能錯過?

《助六の日常》GOTTE首個海外原畫作品展覽

日期:即日起至4月18日

地點:海港城美術館(海港城海洋中心二階207號舖)

開放時間:11:00am-10:00pm

助六之日常|日本人氣熊仔鼠助六首場香港展覽 推本地特別版插畫助六上山頂打卡

#2 復活節長假精選活動 帶你遊本地美國街頭潮流打卡熱點|籽想旅行推介

復活節一連五日假期,我們精選四大活動,讓各位可以趁長假好好放鬆自己。如果大家喜歡打卡,想必在這段疫情期間,已經去了很多文青咖啡室或郊外打卡。這次我們就推介「逆時車站」活動,當中各位可以彷彿置身於美國紐約的地鐵般,各式各樣的塗鴉,令參加者可以感受強烈的街頭氣息。配上不同潮流衣飾,便輕鬆拍出一張張有特色的街拍。除此之外,如果喜歡可愛卡通的讀者,也可以參加「我的復活節不可能那麼壞」的活動,跟有趣䲔魚先生拍照留念。大家好好把握復活節長假,跟朋友家人渡過一個充滿樂趣的節日吧。

周末好去處|復活節四大好去處 街頭風逆時車站展覽打卡 大館花見市集嚐茉莉花茶甜品

#3 九龍城人氣All Day Breakfast $228有原隻爆膏龍蝦 周末賣80份|飲食男女推介

一到周末,不少人也會到café食All Day Breakfast、喝杯咖啡消磨時間。九龍城有間西餐廳,其All Day Breakfast十分受歡迎,高峰時周末可賣80份。這個超級貓頭鷹全日餐($198 半隻龍蝦/$228 全隻龍蝦),份量巨型,最特別當然是有龍蝦。用約500克波士頓龍蝦,用扒爐煎香,啖啖肉,肉質爽彈亦香口。還有十一款食物,如蟹肉牛油果多士、班尼迪蛋、英式豬肉腸、大啡菇、沙律、焗豆、牛油粟米等,份量足夠二人分享。當中班尼迪蛋賣相亦吸引,配上煙三文魚,蛋黃流心。蟹肉牛油果多士,用新鮮牛油果加入蟹肉製成沙律醬,多士香脆。The Yell-Owl Seafood and Grill / 九龍城福佬村道5-9號地下C號舖 / 2336 6835 / 星期一至五 10am-10pm,星期六、日 8am -10pm

九龍城美食All Day Breakfast|Café熱爆龍蝦做早餐 $228原隻爆膏龍蝦 共11款食物 周末日賣80份

#4 壓力可致情緒病頭痛失眠 3大專家分享紓壓方法|健康蘋台推介

每年哥哥張國榮的離世,都會令人想起抑鬱症對健康的問題。香港人過去面對各種荒謬事件,如不懂得將情緒釋放,結果便會猶如計時炸彈一樣。健康蘋台今周集結3位專家,透過各種紓壓方法,為大家一起改善情緒壓力。

張國榮逝世18周年|壓力可致情緒病頭痛失眠 3大專家分享紓壓與改善頭痛失眠方法

#5 英國獅子山App 一站式資訊平台|全球樓行推介

由兩個現居倫敦的香港人開辦的平台「英國獅子山 Lion Rock Hill UK」推出手機App,帶港人發掘當地的好去處、港式餐廳、樓盤等,並為移英港人提供實用資訊,例如有家長想安排子女在英國入學,平台整合了多間學校的資訊,只需輸入postcode便能看到學校的類型和評分,平台亦推薦家長用OFSTED report網站比較學校的優缺點,並在Locrating地圖網站瀏覽其他重要信息。

英國獅子山官方App

#6 恒隆商場谷消費 推獎賞計劃送積分|investMAN推介

不少商場為谷銷售,紛推出不同優惠。恒隆地產最新推出「hello恒隆商場獎賞計劃」及恒隆商場手機應用程式。一旦成功登記為新會員,即可經應用程式獲取恒隆旗下商場(包括Fashion Walk、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、康怡廣場及山頂廣場)以及中環商廈(包括都爹利街一號、印刷行、樂成行及渣打銀行大廈)商戶的最新優惠資訊及推廣活動。另外,於推廣期內,一旦成功登記為新會員,即可享獲贈港幣25元指定商戶電子現金券,同時首次上載任何商戶電子消費滿港幣50元或以上之發票,即可獲贈500分積分,並可以優惠價憑積分兌換指定商戶電子現金券。

#7 香港製造蓮藕餅 香煎送飯加餸一流 日賣3,000包|三餸一湯推介

有超過30年製作點心經驗的榮鈦行,點心款式多達40種,其中家鄉煎藕餅($21.5/8件)是品牌最暢銷產品,日賣3,000包。用豬後腿赤肉、蝦肉、蓮藕與葱作餡料,咬來滿口肉香、爽甜彈牙。師傅猶如摩打手般熟練地進行刨蓮藕皮、切件、絞碎豬肉及蝦肉、拌勻餡料成肉漿、打餅、唧餅、蒸熟、攤凍、包裝、入雪櫃冷藏等步驟,翌日早上甚至即日就會運送至各間大型超市。於平底鑊煎至兩面金黃,吃起來爽脆清甜,再混和豬肉及蝦肉,既腍滑又有咬口,送飯一流。九龍油塘高輝道17號油塘工業城A1座8樓20至21室 / 2775 1377 / 星期一至六7am-7pm,星期日休息

美食的誕生|$21.5/8件蓮藕餅 香港製造無防腐劑 鮮甜彈牙 香煎送飯加餸一流 日賣3,000包

#8 復活節假期一家大細入戲院 有多啦A夢陪你坐時光機|蘋果娛樂推介

雖然限聚令仍然生效,但戲院重開後,入戲院睇戲已經成為不少人消磨時間的習慣,加上復活節假期開始,如果父母們要為子女安排節目,同時在4月1日上映的兩套卡通片《STAND BY ME 多啦A夢 2》(STAND BY ME DORAEMON 2)及《古魯家族2:霸器新時代》(THE CROODS: A NEW AGE) 絕對是不錯的選擇。

