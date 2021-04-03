精品咖啡越來越普及，元朗最近新開一間咖啡店，主打精品咖啡，元朗街坊不需要跨區，也可以喝一杯有質素的咖啡。

咖啡由咖啡師Chirsty主理，「我們用上拼配豆，是炒豆師為我們特別製造，是洪都拉斯拼巴西，味道方面有少少青蘋果味及朱古力味焦糖味，結尾會重煙燻，我想會配合元朗街坊口味。」想玩味一些，可以試試有冰火感覺的Dirty($40)，凍奶加上雙份濃縮咖啡，第一時間會飲到咖啡的香濃，凍奶隨後慢慢散發在口中。而手沖咖啡則會不時轉豆款，如今期就有埃塞俄比亞及巴西的咖啡豆。

除了咖啡，還有不少特色食物，店主Henry說：「我想元朗不是太多有慢煮的地方，主打雞和牛兩款都是慢煮。如我們的慢煮牛肩胛肉三文治配粗薯條 ($128)用牛肩肉慢煮至少10小時，吃罷不會有筋和不會嚡口，而是很腍和很有肉香。」至於慢煮雞胸肉墨西哥卷($88)，墨西哥卷不用焗爐加熱，而是以烘熱方式代替，外皮更脆。他表示店內由咖啡至食物都不會有太多款式選擇，寧願多花心思在質素上。

Sole Coffee

地址：元朗鳳攸北街11-15號益發大廈地下19-20號舖

電話︰從缺

營業時間︰10am-6pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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