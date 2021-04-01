香港人工作壓力大，不少人都喜歡到按摩店放鬆一下，最近在長沙灣竟然就有一間標榜日式拉筋店的店舖開業，構思新穎，不少客人上門光顧。但跟飲食有甚麼關係？原來拉筋店是人稱拉麵陳的Meter新搞作。向來喜歡日本文化的他，多年來在香港開設了不同的日本餐廳，例如近期超人氣的 魚生飯 、很受歡迎的 白布烏冬 、 無煙燒肉 等。

踩過界開日式拉筋店

這間拉筋店，開在白布烏冬位於長沙灣的新分店旁，創業原因亦和飲食業有關，Meter表示︰「我在多年前覺得，飲食業前線同事很辛苦，因為他們平常工作站立時間長，我希望可以找一些按摩師，在他們落場時，可以按摩一下。」

原來近數年，日本相當流行這類拉筋店。而經常往來日本的Meter，在日本認識兩位日本導師︰越本隆志和村上惠介，一個在日本開健身中心，另一個是個整骨師，兩位專門為店舖設計了一套拉筋動作，找來專業教練，讓Meter員工工餘時間放鬆及伸展，效果相當理想，Meter就順勢開了AUR︰「飲食業員工是我們目標對象，另外一些運動員，例如他有跑步習慣 ，打籃球等等，都比較適合拉筋。」上班族亦值得一試﹕「他們會有一些工作上的勞損，例如有五十肩，有些人坐的時間長，會有坐骨神經的痛症，都適合拉筋。」

香港首間拉筋店 太太級客人都讚好

拉筋店暫時有四種收費，15分鐘（初回體驗價$38）、40分鐘（初回體驗價 $190）、60分鐘（初回體驗價 $285）和80分鐘（初回體驗價 $408）。「其實我們拉筋，最希望舒緩

令血液循環可以通順一點，跟按摩有完全不同效果，通常40分鐘或60分鐘都已經能做全身部位 。」Meter解釋說。

雖然位置有點偏僻，但開業個多月，已有不少客人上門︰「身體很鬆，我都未試過這樣拉筋，啪骨我也試過，推拿我也試過，但就是未試過這樣的拉筋，感覺很不錯。」客人陸太被兒子推介後，帶着媳婦首次來光顧，也大讚不錯。

白布烏冬增5cm版本 更多選擇

除了拉筋，店旁的白布烏冬亦加入新元素︰「我們將白布烏冬，本來由10cm寬闊，為了迎合一些人的意見，我們會將它切開一半 ，令它不會太大塊。」5cm烏冬較之前更加掛湯，蘸上沾汁後，相當開胃。

雖然不是刻意營造，但Meter表示的確有很多朋友拉筋後，去烏冬店用餐，甚至有熟客會到大角嘴吃魚生飯。最近有酸軟筋骨痛的問題嗎？如果有，不妨來這裏舒展筋骨，再吃碗烏冬吧！

採訪、攝影：《飲食男女》

AUR

地址：長沙灣長沙灣道638號長盛豪苑地下B號舖

電話：3170 0212，Whatsapp預約：9338 1757

營業時間：11am-9pm

白布烏冬(長沙灣店)

地址：長沙灣長沙灣道638號長盛豪苑地下C號舖

電話：從缺

營業時間：12nn-3pm，5:30pm-9pm

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