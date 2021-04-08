夏天快到，跟好姐妹去歎下午茶的時候，一於選雪糕主題的下午茶吧！灣仔萬麗海景酒店最近與Häagen-Dazs合作，推出了「繽紛果漾幻想曲」下午茶（$488/2位），一共有9款甜點，4款鹹點。

主角是品牌全新雞尾酒系列雪糕：菠蘿椰香雪糕和青檸摩奇多雪菓。菠蘿椰香雪糕以椰絲點綴，朱古力椰子殼裝着雪糕，加上菠蘿，味道清新。青檸摩奇多雪菓最底層有青檸絲，中間青檸啫喱，面頭加上雪菓，酸甜清涼。荔枝馬丁尼慕絲蛋糕清甜芳香，奇異果馬卡龍造型可愛，蛋白脆餅包着奇異果果醬和牛油忌廉，酥脆可口，還有酒店最招牌的萬麗芝士餅。鹹點的味道也不錯，手撕雞肉軟包微辣開胃，大蝦塔可餅是酸甜菠蘿莎莎和牛油果醬，配上彈牙鮮蝦。

酒店更為此系列推出了雞尾酒系列雪糕飲品：Weigh to Go雞尾酒（$108）和Guilty Pleasure 無酒精雞尾酒（$88）。此下午茶更有外賣自取服務，8折優惠，拿回家享用也不錯！

「繽紛果漾幻想曲」下午茶

地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店 Mirage Bar & Restaurant

電話：2802 8888

供應時間：4月1日至6月30日3pm-5:30pm

價錢：2位$488，額外每位$238，另加一

備註 ：外賣自取有8折優惠。

持滙豐信用卡結賬有7折優惠，5月9日及6月20日除外。

採訪、攝影：《飲食男女》

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