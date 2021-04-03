材料：
乾瑤柱 75g Dried Scallops
蝦米 20g Dried Shrimp
金華火腿 50g Jinhua Ham
辣椒 4 Chilli
蒜頭 1 Garlic
紅蔥頭 1 Shallot
豆瓣醬 10g Chilli Bean Sauce
砂糖 10g Sugar
花生油 150ml Peanut Oil
蝦米水 100ml Dried Shrimp Water
步驟：
1.瑤柱及蝦米浸泡一晚
2.盛起瑤柱蝦米水備用
3.瑤柱碾成絲
4.蝦米及金華火腿切碎
5.蒜頭去皮切成蓉
6.辣椒剪碎
7.紅蔥頭去皮切碎
8.預熱油鍋,加入瑤柱絲以中火不停攪拌炸至脆身
9.瑤柱絲過篩隔走油
10.加入兩湯匙油，中小炒香蒜蓉、辣椒碎及紅蔥頭碎
11.加入蝦米及金華火腿炒勻
12.加入豆瓣醬炒勻
13.加入砂糖炒勻
14.加入瑤柱絲炒勻
15.加入100ml油小火煮滾
16.加入蝦米水煮勻後收乾水分，放涼後即成
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