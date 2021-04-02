薑，帶有獨特的辣勁，蒸魚用來辟腥，沖薑茶則可以暖身，用處多多。然而還有種小食叫作薑糖，薑味辛辣，口感煙韌，在市面上卻難覓，就算有也是大量生產之流，手製的，絕無僅有，全因工序製作繁複。

元朗老字號「其奧」是極少數還有賣自家製薑糖的店舖，第二代店主Jason指薑糖是整間店最難做的產品，而且利錢很小，笑言曾想過放棄再賣，不過久不久有客人過來購買，有一定捧場客，才繼續保留製作。

用上五斤肉薑

製作薑糖，每次也用上四、五斤味道較溫和的肉薑，加上麥芽糖、粟膠、糖水等材料製成糖漿，拌勻糖漿要歷時四小時，其間要人手不停攪拌，否則糖漿會變稠難以攪拌。攪拌途中，糖漿開始滾起，會從鍋邊濺出，甚至直接從鍋中噴出來，因此師傅要戴上防護眼鏡及手套保護自己，以免燙傷。攪拌後期，糖漿愈來愈重，此時更要其他人幫忙穩定鍋子。過程危險，難怪拍到一半，Jason便客氣地向記者下逐客令，他說：「拍到這裏，你們差不多要走開了，不然待會糖漿就會噴出來。」並指着地上那兩塊紙皮，「看看地上的那些紙皮，就是會噴到這麼遠。」

口感煙韌細緻

煮好糖漿後，還有一大堆功夫要做。首先要馬上把糖漿，倒在鋪滿粘米粉的盤子上，然後將糖漿掃平，再放上架上放涼，待至翌日早上，就將其切割成粒狀入盒，分別包成$30/3安士和$60/8安士兩款包裝售賣。

一盒盒薑糖，樸實不花巧。打開盒蓋，薑味隨即撲鼻而至，咬下去，口感煙韌細緻，辛辣薑味慢慢在口腔爆發，辣勁十足，後勁綿長，是其他中式糖果無法替代的。

採訪、攝影：《飲食男女》

其奧

地址：元朗大馬路36號

電話：2479 8951

營業時間：10am-9:30pm

人均消費：$50以下

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