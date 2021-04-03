迪士尼粉絲要注意了！迪士尼樂園酒店度假區就首次推出「家倍滋味」真空美食包，讓大家不用山長水遠，都可以在家吃到迪士尼出品。

這些即食餸包煮法方便，解凍之後連包裝放入滾水，煮30分鐘就可以吃用。外型有心思，大廚精心設計了迪士尼的特色米奇圖案，單看包裝已有樂園氣氛，小朋友一定喜歡！食物方面有西餐亦有中菜，最推介天多尼番茄汁羊膝配茴香咖喱燒新薯 （$288），羊膝份量十足，用了黑胡椒、辣椒粉、印式香料等等調味，咖喱酸香惹味，只需自行在家中準備白飯，已經很豐富。另外，鮑汁海參花菇扣鵝掌 (兩位用) （ $188），也值得考慮，不用二百元已經有齊海參鵝掌，在家中享用時，省了不少工夫，不用自己浸泡海味，花菇口感軟腍，鮑汁鹹香入味，海參爽彈，整體不錯。

雖然價錢比一般即食餸包貴，不過始終是迪士尼樂園酒店的食物，賣相可愛，如果想留家慶祝復活節，可以考慮一下。

「家倍滋味」真空美食包訂購方法

預訂日期：即日起至5月28日

網上預訂：樂園網站 https://bit.ly/31ugXce 或致電香港迪士尼樂園酒店 - 晶荷軒預訂：3510 6000

取貨方式：前往香港迪士尼樂園酒店晶荷軒或使用速遞服務

於即日起至4月4日預訂，奇妙處處通會員可享9折優惠

須於最少三天前預訂，更多詳情請瀏覽預訂網站。

採訪、攝影：《飲食男女》

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